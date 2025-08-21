25.7 C
Puerto Real
jueves, 21 agosto, 2025
spot_img
InicioLocal

Puerto Real y El Puerto de Santa María se unen en una marcha solidaria con Palestina

Redacción
By Redacción
0
2

Las Plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina convocan para el próximo sábado 30 de agosto una marcha solidaria con Palestina bajo el lema “Desde el Río (San Pedro) hasta el Mar”.

La movilización se dividirá en dos partes. Un primer tramo iniciará la marcha en bicicleta a las 9:30 horas desde el antiguo chiringuito Katanga (Río San Pedro), con llegada a la Casa de los Toruños (Valdelagrana). El segundo tramo a pie partirá a las 11:00 horas desde la misma Casa de los Toruños realizando un recorrido por el Paseo Marítimo de Valdelagrana hasta llegar a la Oficina de Turismo, ubicada al inicio de la Avenida de la Paz.

Con esta convocatoria se pretende denunciar la situación de limpieza étnica y genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania. Las asociaciones convocantes señalan que “los desplazamientos forzados, la destrucción indiscriminada, los asesinatos en masa, la hambruna y el bloqueo que mantiene en riesgo la vida de cientos de miles de personas son crímenes que no pueden quedar impunes”.

PUBLICIDAD

Asimismo, la marcha será también un acto de apoyo a la Flotilla Global Sumud, que partirá el día 31 desde nuestras costas con el objetivo de romper el asedio israelí sobre Gaza.

Desde ambas plataformas se hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe activamente en esta convocatoria y se sume a las reivindicaciones que el movimiento solidario con Palestina viene defendiendo: el fin del genocidio, la ruptura de las relaciones con Israel, el cese del comercio de armas y el embargo energético al Estado israelí.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Corte de luz para el 27 de agosto en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.