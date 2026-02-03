Presentado el taller ‘Rel-Apps sin violencia’, que se imparte en los centros educativos

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz López, ha presentado hoy en el colegio Reggio el taller ‘Rel-Apps sin violencia’, una iniciativa organizada por la Unidad de Feminismos-LGTBI+ del Ayuntamiento de Puerto Real en la que este martes ha participado el alumnado de 5º de Primaria.

Este taller forma parte de un programa compuesto por 16 sesiones presenciales dirigidas a alumnado de Primaria de los centros educativos de la localidad. Las actividades comenzaron el 28 de enero y se desarrollarán hasta finales de febrero.

La formación está a cargo de Diferencia2 Consultora, entidad con más de veinte años de experiencia en la ejecución de programas de intervención y acciones específicas en entornos escolares, con el objetivo de promover la igualdad y prevenir la violencia de género. Carlos Verón Bustillo, monitor del taller, acompañaba a la concejala en la presentación.

‘Rel-Apps sin violencia’ tiene como finalidad ofrecer herramientas y estrategias que permitan al alumnado hacer un uso responsable y respetuoso de las nuevas tecnologías, fomentando la igualdad de género y la construcción de relaciones sanas e igualitarias. La actividad forma parte de la campaña de concienciación y sensibilización dirigida a la comunidad educativa, que este año abarca al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria.

«Es fundamental que toda la comunidad educativa, junto con las instituciones y las familias, trabajemos de la mano en la prevención de las violencias y en el uso responsable de las aplicaciones y redes sociales. Solo desde la colaboración y la educación compartida podremos garantizar entornos seguros y saludables para nuestros jóvenes», señaló la concejala.

Cada sesión tiene una duración de dos horas y se imparte en el propio centro educativo. La metodología es constructivista y participativa, basada en el aprendizaje por descubrimiento. El enfoque es eminentemente práctico y lúdico, adaptado a las necesidades del grupo y centrado en la realidad cotidiana de niñas y niños. Para ello, se analizan las aplicaciones y redes sociales más utilizadas por el alumnado.

La actividad está financiada con cargo a los créditos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.



FUENTE: Ayto. de Puerto Real