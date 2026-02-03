Vicente Fernández (PP): «Cerrar la puerta al Turismo es darle la espalda a los vecinos de Puerto Real y a su economía»

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del Partido Popular, Vicente Fernández, ha mostrado su «sorpresa y preocupación» tras las recientes declaraciones de la alcaldesa Aurora Salvador, en las que afirmó que Puerto Real «no es un pueblo turístico», una afirmación que, a juicio del dirigente popular, «demuestra una falta absoluta de visión y de confianza en el propio municipio».

Fernández ha defendido que Puerto Real «es una ciudad industrial y turística al mismo tiempo», y que ambas realidades «no solo no se contradicen, sino que se complementan».

«Nuestra industria genera empleo, innovación y futuro. Pero nuestro entorno natural, la Bahía, nuestras playas, nuestra historia, nuestras fiestas y nuestra gastronomía nos convierten también en un municipio con un enorme potencial turístico. Negar una parte de lo que somos es limitar nuestras oportunidades», ha señalado.

Fernández ha sido contundente: «Decir que Puerto Real no debe apostar por el turismo es una auténtica burrada política. Una frase así demuestra que la alcaldesa ha perdido totalmente el norte… o quizás le molesta que vengan visitantes y vean el abandono de nuestras calles, el estado lamentable de muchos barrios o ese monumento permanente a la desidia que es el pabellón municipal».

El portavoz popular ha recordado que «los tiempos cambian y que el modelo económico de las ciudades evoluciona», insistiendo en que «no todo puede girar exclusivamente en torno a la industria».

«Puerto Real no es solo astilleros o industria aeroespacial -aunque la Alcaldesa las haya defendido poco-. Es también hostelería, comercio local, servicios y pequeños empresarios que viven, en gran parte, del turismo y del movimiento de visitantes. Decir públicamente que no somos un pueblo turístico es lanzar un mensaje desalentador a bares, restaurantes y comercios que cada día levantan la persiana», afirmó.

«El turismo también es empleo y futuro»

Fernández ha subrayado que el sector servicios en Puerto Real funciona de forma conjunta y que la promoción turística beneficia directamente a:

La hostelería.

El comercio local.

⁠Los alojamientos.

⁠Las empresas de ocio y cultura.

«Cuando se promociona el turismo, se promociona el conjunto de la economía local. Aquí no hay sectores enfrentados: hay un tejido que se apoya mutuamente. Puerto Real puede y debe ser industrial, turística, cultural y comercial. No tiene que elegir», añadió.

FITUR: «Una presencia lamentable»

El portavoz popular también ha criticado la participación del municipio en la última edición de FITUR, calificándola de «lamentable y carente de estrategia».

«Un vídeo que prácticamente nadie ha visto no puede considerarse promoción turística. Volvemos a ver la falta de trabajo de la Concejalía de Turismo, que lejos de diseñar un plan atractivo para posicionar a Puerto Real, sigue perdida en prioridades que nada tienen que ver con la dinamización económica del municipio», afirmó.

Fernández lamentó que Puerto Real «no esté aprovechando escaparates internacionales para mostrar su potencial», algo que —según indicó— sí hacen municipios cercanos con menos recursos pero con mayor planificación.

«Negar el turismo es negar oportunidades»

Para el portavoz popular, las declaraciones de la alcaldesa reflejan «una preocupante falta de ambición» y suponen «un error estratégico».

«No creer en el turismo es no creer en el comerciante, en el hostelero, en el pequeño empresario y en los jóvenes que quieren emprender en su ciudad. Puerto Real tiene historia, patrimonio, entorno natural y una ubicación privilegiada. Lo que necesita es liderazgo y un proyecto claro», concluyó.

Por último, Fernández ha criticado la actitud reactiva del gobierno municipal: «Este Ayuntamiento solo se mueve cuando el Partido Popular se reúne con colectivos o afectados. Entonces sí corren. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué solo reaccionan cuando otros hacen su trabajo?».

«Puerto Real merece un gobierno que crea en su potencial y no uno que se excuse en etiquetas para justificar su inacción».

Fernández insistió en que Puerto Real «no debe renunciar a ninguna de sus fortalezas», y que «el desarrollo equilibrado pasa por sumar industria y turismo, no por enfrentarlos».

FUENTE: PP Puerto Real