La obra ‘Sinergia’, de Juan Luis Rincón Chamorro, anunciará el Carnaval de Puerto Real 2026

El cartel anunciador del Carnaval de Puerto Real 2026 ya tiene autor. La obra ‘Sinergia’, del artista Juan Luis Rincón Chamorro, ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento para elegir la imagen que representará estas fiestas.

El cartel será presentado oficialmente este viernes 6 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural San José, en un acto con entrada libre hasta completar aforo que estará amenizado por el Trío Caballati.

Este año se han presentado seis propuestas al certamen. El jurado, reunido este lunes, ha estado integrado por Jonathan Beas Pérez de Tudela, presidente de La Máquina Creativa; Javier Gallardo Hurtado, del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento; y Mari Ángeles Martínez Pérez, carnavalera y componente de comparas.

Trayectoria del autor

Juan Luis Rincón Chamorro es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Ha ejercido como profesor de cursos de FPO y desarrollado una intensa trayectoria como ilustrador y dibujante de cómics, con una veintena de obras publicadas tanto en el mercado español como en el estadounidense. Entre sus trabajos más reconocidos en el ámbito local destaca ‘La batalla del Trocadero’.

Su labor artística abarca, además, ilustración para camisetas, aplicaciones móviles, logotipos, cartelería, libros, así como diversas exposiciones realizadas a lo largo de su carrera.

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha felicitado al ganador y ha agradecido la participación del resto de concursantes. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a asistir al acto de presentación del cartel que se celebrará este viernes 6 de febrero junto con el programa oficial de actos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real