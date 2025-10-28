23.5 C
Puerto Real
martes, 28 octubre, 2025
spot_img
InicioCultura

Presentado el programa de actividades de Halloween en Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
39

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha presentado el programa de actividades que el Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado con motivo de la celebración de Halloween, con propuestas pensadas para todas las edades.

El miércoles 29 de octubre, de 17:30 a 19:00 horas, la Biblioteca Municipal acogerá la actividad “Tu cuento de Halloween”, una sesión de animación a la lectura dirigida a niños y niñas de entre 5 y 10 años, que combinará el misterio y la fantasía con el fomento de la imaginación y el amor por los libros.

Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el Centro Cultural Rosa Butler se transformará en “El laberinto de las pesadillas”, un recorrido de terror con una fuerte carga de inmersividad y actividad actoral en vivo. La actividad no está recomendada para personas sensibles, fotosensibles o con afecciones cardiovasculares, debido a su intensidad.

Los pases se organizarán por edades:

PUBLICIDAD

  • Viernes 31: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 10 años (acompañados de un adulto)
  • Sábado 1: de 19:00 a 00:00 h – para mayores de 16 años
  • Domingo 2: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 16 años

Además, el 31 de octubre, a partir de las 22:00 horas, la Plaza de Jesús será el escenario del Baile de Disfraces de Halloween, amenizado por la Orquesta Aldara Show, en una noche pensada para disfrutar con música, disfraces y diversión.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas actividades y se recuerda que algunas de ellas pueden generar momentos de tensión o miedo, por lo que se recomienda tener en cuenta las indicaciones de edad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Celebrado el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Cádiz
Artículo siguiente
Puerto Real lanza su Plan Extraordinario de Limpieza con una inversión récord de 328.000 euros
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.