Presentado el programa de actividades de Halloween en Puerto Real

La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha presentado el programa de actividades que el Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado con motivo de la celebración de Halloween, con propuestas pensadas para todas las edades.

El miércoles 29 de octubre, de 17:30 a 19:00 horas, la Biblioteca Municipal acogerá la actividad “Tu cuento de Halloween”, una sesión de animación a la lectura dirigida a niños y niñas de entre 5 y 10 años, que combinará el misterio y la fantasía con el fomento de la imaginación y el amor por los libros.

Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el Centro Cultural Rosa Butler se transformará en “El laberinto de las pesadillas”, un recorrido de terror con una fuerte carga de inmersividad y actividad actoral en vivo. La actividad no está recomendada para personas sensibles, fotosensibles o con afecciones cardiovasculares, debido a su intensidad.

Los pases se organizarán por edades:

Viernes 31: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 10 años (acompañados de un adulto)

Sábado 1: de 19:00 a 00:00 h – para mayores de 16 años

Domingo 2: de 19:00 a 23:00 h – para mayores de 16 años

Además, el 31 de octubre, a partir de las 22:00 horas, la Plaza de Jesús será el escenario del Baile de Disfraces de Halloween, amenizado por la Orquesta Aldara Show, en una noche pensada para disfrutar con música, disfraces y diversión.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas actividades y se recuerda que algunas de ellas pueden generar momentos de tensión o miedo, por lo que se recomienda tener en cuenta las indicaciones de edad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real