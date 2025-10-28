23.5 C
Puerto Real
martes, 28 octubre, 2025
spot_img
InicioLocalEducación

Celebrado el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Cádiz

Redacción
By Redacción
0
78

Cinco miembros del Consejo Municipal de la Infancia de Puerto Real participaron en el III Encuentro Provincial de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Cádiz, celebrado este pasado fin de semana.

El evento, organizado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración con la Diputación de Cádiz, tuvo lugar en el albergue Inturjoven de Chipiona.

Más de 120 jóvenes consejeros y consejeras, procedentes de 17 municipios de la provincia, se reunieron para compartir experiencias, propuestas y dinámicas centradas en la participación ciudadana, la salud mental y el bienestar emocional.

La alcaldesa de Puerto Real asistió a la sesión de clausura, en la que los participantes presentaron las conclusiones y el manifiesto final tras varios días de talleres, debates y actividades lúdico-educativas diseñadas para fomentar el trabajo en equipo, la expresión de ideas y la implicación en la vida pública.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
AxSí Puerto Real pide «atención urgente» a los vecinos afectados por las obras del Centro Comercial Trocadero Park
Artículo siguiente
Presentado el programa de actividades de Halloween en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.