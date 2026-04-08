Nuevas Generaciones PP Puerto Real lamenta «el uso partidista del 14 de abril por parte del Ayuntamiento»

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Puerto Real, Iván Sales, ha emitido un comunicado en el marco del 95º aniversario de la proclamación de la Segunda República para hacer «una profunda reflexión sobre la deriva de polarización social y política que, asegura, atraviesa el país y, muy especialmente, el municipio de Puerto Real».

«Vivimos tiempos en los que, por desgracia, parece obligatorio vivir en la trinchera. Se nos exige a los ciudadanos, y en especial a los jóvenes, que nos posicionemos de forma radical en cada debate, convirtiendo cualquier conversación de calle, un encuentro entre amigos o una charla familiar en un potencial escenario de tensión».

«Ante esta realidad que genera tanta fatiga en los ciudadanos, desde Nuevas Generaciones (NNGG) observamos con profunda decepción la actitud del Ayuntamiento de Puerto Real». Ivan Sales califica de «incomprensible e irresponsable que la administración local, que debería ser la casa de todos los puertorrealeños sin excepción, utilice esta fecha para institucionalizar una visión parcial e idealizada de la República. Un Ayuntamiento debe gobernar para todos los ciudadanos, los que los votaron y los que no».

«Un Ayuntamiento no debe actuar como un comité de agitación ideológica», ha sentenciado el presidente de NNGG del municipio. En este sentido, añade que «representar la Segunda República desde la institución como un modelo inequívocamente positivo y festivo, obviando la enorme fractura social que supuso en nuestra historia, es una falta de respeto a la pluralidad de nuestro pueblo. Las instituciones públicas deben garantizar la neutralidad y no ser herramientas para reabrir viejas heridas ni para imponer la memoria de unos frente a la de otros».

PUBLICIDAD

La formación juvenil subraya que, «como jóvenes liberales y demócratas, tenemos muy claro nuestro referente: la concordia de la Transición y la Constitución de 1978. Fue entonces cuando los españoles se dieron la mano estableciendo una Monarquía Parlamentaria que nos ha brindado la mayor etapa de paz, libertad y prosperidad democrática de nuestra historia», apuntan desde la organización.

Asimismo, Iván Sales ha insistido en que su generación «no quiere heredar rencores de hace casi un siglo», y se niega a que la política local consista en «agitar fantasmas del pasado mientras los problemas del presente siguen sin respuesta. Los jóvenes de Puerto Real no necesitan que su Ayuntamiento les diga qué bando histórico elegir; necesitan que su Ayuntamiento trabaje por el empleo, por facilitar el acceso a una vivienda digna, por la limpieza de nuestras calles y por un futuro con oportunidades en la Bahía de Cádiz y en nuestro municipio», ha demandado.

FUENTE: NNGG PP Puerto Real