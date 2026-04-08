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El Centro Cívico Ciudad Abierta acoge un taller sobre menopausia y sexualidad

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El jueves 9 de abril, a las 17:00 horas, el Centro Cívico Ciudad Abierta (C/ Benamahoma, 3. Barriada Ciudad Jardín) acogerá el taller “Menopausia y sexualidad”, una iniciativa dirigida a ofrecer información rigurosa y un espacio de diálogo cercano sobre esta etapa vital.

La actividad está pensada como un encuentro participativo, abierto a mujeres y parejas, en el que se abordarán dudas habituales, se desmontarán mitos y se hablará de los cambios físicos y emocionales asociados a la menopausia, así como de herramientas y estrategias para vivir esta etapa con bienestar.

Este taller forma parte del ciclo “Menopausia. Conocerte, tu mejor tratamiento”, basado en información contrastada y en el intercambio de experiencias desde una perspectiva respetuosa. En esta ocasión, el tema específico del 9 de abril será la sexualidad y la menopausia, uno de los ámbitos que más interrogantes genera y que resulta clave para la calidad de vida y el autocuidado.

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La inscripción puede realizarse a través del código QR del cartel o llamando a los teléfonos 616 07 08 01 o 646 44 75 78.

La actividad, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, está organizada por el equipo de enfermeros y enfermeras comunitarias y matronas de Puerto Real, y será impartida por Inmaculada Quiles, enfermera experta en sexualidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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