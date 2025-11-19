14.1 C
Puerto Real
Navantia convoca 61 nuevas plazas en sus centros de la Bahía de Cádiz

Pórtico de Navantia Puerto Real.
Pórtico de Navantia Puerto Real.

Los centros de Navantia en Bahía de Cádiz han publicado la convocatoria de un total de 61 nuevas plazas, destinadas tanto a técnicos superiores como a operarios y empleados.

Las plazas, cuyos detalles podrán consultarse en el Portal de Empleo de Navantia, corresponden tanto al área de Sistemas de defensa como al Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima.

En línea con la apuesta de la compañía por la innovación y la tecnología y por la digitalización y actualización de procesos productivos en los nuevos talleres 5.0, los puestos ofertados corresponden a ámbitos como ingeniería, producción, electrónica o calidad, entre otros.

Además de esta convocatoria, Navantia ya lanzó otras convocatorias de plazas para Puerto Real dirigidas a operarios y técnicos superiores que se encuentran en diferentes procesos, con lo que las plazas publicadas en las últimas semanas para este centro suman más de un centenar.

FUENTE: Navantia

