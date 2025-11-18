El Ayuntamiento, a través de GEN, acometerá obras de renovación en la calle Nueva para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento

Este miércoles, 19 de noviembre, van a dar comienzo las obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en el tramo de la calle Nueva, comprendido entre Teresa de Calcuta y San Ignacio.

Según informa la empresa pública GEN, encargada de Aguas y Saneamiento, los trabajos incluyen la sustitución de 50 metros de tubo de saneamiento DN 200 HM, actualmente colapsados por su antigüedad, por tubo PVC coarrugado SN-8 DN 315, en dos tramos de 25 metros cada uno. Además, se renovarán los dos pozos de registro existentes, se construirán dos nuevos pozos, se sustituirán 15 arquetas y 2 husillos, y se repondrán las 13 acometidas de saneamiento.

En cuanto a la red de abastecimiento, se renovarán 70 metros de la red general FC DN 200 por tubo PVC alimentario DN 200, junto con todos los ramales de acometidas del tramo.

El teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, José Antonio Montilla, señala que se trata de una obra con carácter urgente, destinada a solucionar cuanto antes los problemas de saneamiento que padecen los vecinos y vecinas de esta zona, afectados por el colapso de la red debido a su antigüedad.

Montilla añade que la intervención afecta tanto a la calzada como a las aceras, actualmente muy estrechas, por lo que “en la reposición se procederá al adoquinado y acerado, remodelando la configuración para garantizar accesibilidad y paso seguro para peatones mediante aceras algo más anchas”.

El viario objeto de la actuación tiene una longitud total de 80 metros, con 68 metros lineales de calle adoquinada a sustituir. La actuación tiene un coste aproximado de 77.000 euros y una duración prevista de alrededor de un mes.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real