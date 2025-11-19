El PSOE Puerto Real denuncia «la parálisis institucional por el caos en la gestión de Aurora Salvador»

El PSOE Puerto Real ha indicado que el ayuntamiento de la localidad vive «un nuevo episodio de bloqueo absoluto tras las bajas simultáneas de la interventora y la viceinterventora, una situación que evidencia la nula planificación del gobierno de Aurora Salvador y su equipo de La Confluencia–Adelante Andalucía. La ausencia de responsables en un área clave como Intervención deja en el aire trámites esenciales para el funcionamiento municipal, desde pagos a proveedores, contrataciones y expedientes económicos».

«Desde el PSOE de Puerto Real denunciamos que este no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de más de treinta meses de improvisación y descontrol, durante los cuales ni un solo mes los trabajadores han cobrado en tiempo y forma, por ejemplo. Una situación intolerable que demuestra la incapacidad del actual gobierno para garantizar lo más básico: el correcto funcionamiento de la administración y el respeto a los derechos laborales de la plantilla municipal», explica Carlos Salguero, portavoz socialista en el consistorio.

«Lo ocurrido es el reflejo de un modelo de gobierno agotado, sin previsión, sin empatía, sin estructura y sin capacidad para resolver los problemas cotidianos de la ciudad. No se ha previsto la cobertura de puestos esenciales, no se han articulado mecanismos de sustitución y no existe una hoja de ruta clara para asegurar la estabilidad del Ayuntamiento, lo que nos ha llevado de forma directa al actual colapso institucional».

«Los y las socialistas de Puerto Real exigimos responsabilidades políticas inmediatas y medidas urgentes para recuperar la normalidad administrativa que merece Puerto Real. La ciudadanía y los trabajadores no pueden seguir pagando el precio de la desorganización y la falta de liderazgo del gobierno de Aurora Salvador. Es hora de pasar de la improvisación a la gestión seria y responsable que Puerto Real necesita», finaliza Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real