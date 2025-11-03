El Centro Cultural Rosa Butler acoge este viernes la presentación del proyecto «Soledad de la mujer puertorrealeña»

Este viernes a las 11:00 horas, el Centro Cultural Rosa Butler será escenario de la presentación del proyecto “Soledad de la mujer puertorrealeña”, una iniciativa impulsada por la Unidad de Feminismos del Ayuntamiento de Puerto Real desarrollada por las integradoras sociales María Jesús Salvador Estrada y Mónica Ariza Arquero, contratadas temporalmente a través del Programa Andalucía Activa.

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz López, ha destacado la importancia de este proyecto, que nace con el objetivo de visibilizar y abordar la problemática de la soledad no deseada entre las mujeres del municipio. “La soledad es una preocupación real para este equipo de gobierno. Queremos conocer su alcance en nuestra localidad para poder desarrollar futuras iniciativas que ofrezcan alternativas de acompañamiento y reduzcan su impacto”, señaló.

Durante la presentación se expondrán los resultados del estudio realizado, así como las herramientas propuestas para combatir esta situación. El trabajo de campo ha incluido encuestas tanto presenciales como online, con la colaboración de centros de salud, centros de participación activa, servicios sociales comunitarios, asociaciones y residencias locales. Además, se difundió un código QR en comercios, entidades locales y redes sociales para fomentar la participación ciudadana.

En total, 265 mujeres han participado en el estudio, abarcando un amplio rango de edad desde los 18 años hasta mayores de 65. De ellas, 94 han manifestado su interés en formar parte de futuras actividades de acompañamiento y redes de apoyo.

Según explicó María Jesús Salvador, el objetivo ha sido identificar herramientas eficaces para combatir la soledad, mientras que Mónica Ariza subrayó la importancia de segmentar el análisis por edades para comprender mejor las distintas realidades que enfrentan las mujeres puertorrealeñas.

La concejala Díaz López ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a las asociaciones de voluntariado, para que asistan al acto y se sumen a esta iniciativa. “Es fundamental unir fuerzas y coordinar los recursos del voluntariado con los de la administración para abordar de forma integral esta problemática”, concluyó.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real