Los empresarios reclaman servicios básicos en unos polígonos industriales de pena

Algunas de las empresas confirman que han pagado hasta 1.600€ como parte de unos servicios bimensuales que no tienen en los polígonos, con algunos empresarios incluso afirmando que la limpieza de las aceras y alcorques, en muchas ocasiones, corre de su parte para proteger la imagen de su empresa. “Nos consumimos asumiendo gastos leoninos que repercuten directamente en nuestra capacidad de supervivencia y, por consiguiente, en la posibilidad de crear empleo. Asumir estos disparatados cánones no nos hacen competitivos”, señalan.

Previous Los vecinos del Río San Pedro lamentan el abandono de las zonas verdes