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La Vera-Cruz de Puerto Real celebrará este viernes una eucaristía de acción de gracias tras el Miércoles Santo

Junior Fernández
By Junior Fernández
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La Antigua Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Aguas y Buen Viaje y Nuestra Señora de la Amargura celebrará este viernes, 10 de abril, una eucaristía de acción de gracias tras la salida procesional del pasado Miércoles Santo.

La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en la Parroquia de San Benito Abad, donde hermanos, devotos y vecinos están llamados a participar en este acto que pondrá el broche espiritual a una jornada muy significativa para la cofradía.

Tras una estación de penitencia marcada por la devoción en las calles de Puerto Real, la hermandad se reunirá en torno al altar para dar gracias por todo lo vivido, en un ambiente de recogimiento y fe.

La eucaristía servirá como momento de convivencia y reflexión, permitiendo a los fieles agradecer la salida procesional del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Aguas y Buen Viaje, y de Nuestra Señora de la Amargura, reforzando así los lazos de hermandad y el compromiso cristiano.

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Desde la corporación se anima a todos los hermanos y fieles a asistir a esta celebración, destacando la importancia de culminar la Semana Santa con un gesto de gratitud compartida.

FOTOGRAFÍA: Alba Castro

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