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El IES La Jarcia recibe el sello de calidad Label FranceÉducation

Redacción
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La alcaldesa, Aurora Salvador, ha asistido este jueves al acto de entrega del sello de calidad internacional Label FranceÉducation al IES La Jarcia, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia que distingue a los centros educativos que destacan por la excelencia en la enseñanza bilingüe en lengua francesa.

El acto ha contado también con la presencia de José Ángel Aparicio, delegado territorial de Educación en Cádiz; María Estela Villalba Valdayo, directora general de Innovación y Formación del Profesorado; Pedro Jurado Ortiz, jefe de servicio de Programas Educativos Internacionales; y Marjorie Vanbaelinghem, cónsul general de Francia y directora delegada del Instituto Francés de España en Sevilla.

Durante el acto, se puso en valor el trabajo desarrollado por la comunidad educativa del centro, basado en un proyecto pedagógico plurilingüe consolidado y en la promoción activa de la lengua y la cultura francesas. El IES La Jarcia se convierte así en uno de los centros andaluces reconocidos con este distintivo en la convocatoria correspondiente a 2025, integrándose en una red internacional de centros educativos de referencia.

El sello Label FranceÉducation acredita la calidad de los programas bilingües en francés y permite a los centros reconocidos acceder a recursos formativos, intercambios de experiencias y proyectos educativos a nivel internacional, contribuyendo a mejorar la enseñanza y a fomentar el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas.

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La alcaldesa ha felicitado públicamente al centro destacando el esfuerzo del profesorado por impulsar programas educativos de calidad y con proyección internacional.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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