La Red de Feminismo de IU Puerto Real, sobre el Certamen de Damas y Caballeros: “No podemos permitir una tradición que nos excluye y nos divide”

La Red de Feminismo de Izquierda Unida Puerto Real se ha mostrado crítica con la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la localidad de volver a ser parte organizadora del Certamen de Damas y Caballeros de la Feria y Fiestas de Puerto Real.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“El concejal de Cultura y Fiestas habla de recuperar las tradiciones y pone medalla al equipo de gobierno por haberlo hecho. Sin embargo, desde 2017 se continuó celebrando el certamen hasta que llegó la pandemia, aún habiéndose desvinculado nuestro Ayuntamiento de ello. No se había perdido ninguna tradición, ya teníamos una Asociación que había cogido las riendas y se encargaba de ello”, comienzan en su comunicado.

“Se nos presenta un certamen en el que se puntúan los conocimientos, aptitudes y peculiaridades de las personas. Sin embargo, ser nosotras mismas debería ser nuestra mayor cualidad como personas. No podemos permitir una tradición que nos excluye y nos divide. Aboguemos por ser las reinas de nuestras vidas y no permitir ser elegidas bajo el nombre de una tradición desfasada totalmente discordante al mundo en el que vivimos. La igualdad no excluye. La igualdad no elige a unas personas por encima de otras. Todas iguales, todas distintas, todas unidas. No promovamos el ser elegidas por peculiaridades que te obligan a representar un mundo que se resiste a cambiar. Algo tradicional o lo de siempre no debe ser sinónimo de algo correcto. Las tradiciones pueden renovarse y el mundo debe aprender de ellas y ser un lugar más generoso por cada nueva generación incorporada. Aquella persona que no aprende de sus errores estará eternamente condenada a volver a cometerlos”.

“Dice además el concejal de cultura y fiestas que se fomenta la igualdad, dando lugar a la participación tanto a la parte femenina como a la masculina. Un equipo de gobierno que se jacta de defender y apoyar los derechos del colectivo LGTBIQ+ y se olvida de cualquier perspectiva de género para celebrar un certamen en su nombre donde solo parece tengan cabida personas cisgénero sin perspectiva trans o de diversidad funcional entre otras, perpetuando los estereotipos”, continúan desde la Red de Feminismo de IU Puerto Real.

“Publica la alcaldesa en sus redes sociales que nuestro pueblo es un lugar abierto donde cabemos todas y todos. Sin embargo, en el número 12 de las bases del Certamen de Damas y Caballeros se refiere a que los hombres deben vestir con traje de chaqueta y las mujeres con vestido. Cómo si en nuestro pueblo, cuna de la libertad, no hubieran Reyes con vestidos y Reinas con chaquetas. Cómo si en nuestro pueblo ellos no pudieran llevar tacones y ellas pantalones. Cómo si en nuestro pueblo, se les dijera a las personas cómo tienen que vestirse por pertenecer a un género u otro”.

“Ese no es nuestro pueblo. Y una fiesta, a la que no estamos invitadas todas, no es nuestra fiesta”, finalizan.

FUENTE: Red de Feminismo de IU Puerto Real

PUBLICIDAD