Puerto Real se suma al Día Mundial del Acogimiento Familiar

El 31 de mayo se conmemora el ‘Día Mundial del Acogimiento Familiar’, una jornada para dar visibilidad a los miles de niños, niñas y adolescentes que crecen en centros residenciales y promover el acogimiento familiar dado que éste puede ayudar muchísimo a estos menores.

Con motivo de esta efeméride el Ayuntamiento de Puerto Real iluminará de naranja los edificios municipales en la semana del 30 de mayo al 5 de junio. Con ello se da respuesta a la petición de colaboración cursada desde el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores de la Asociación ACCAM (Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor) que solicita apoyo para la divulgación y sensibilización sobre el acogimiento familiar de menores y que pretende dar a conocer su labor a la población puertorrealeña.

Los edificios públicos se alumbrarán de color naranja, en señal del entusiasmo y la energía que envuelven los proyectos de acogida de menores del sistema de protección.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Puerto Real se muestra sensible a esta causa. En este sentido, cabe recordar la visita girada en su día por la alcaldesa, Elena Amaya, a las instalaciones de la ACCAM en Puerto Real, C/ Esparraguera, o la campaña ‘Tú también puedes’ celebrada el pasado septiembre en el Centro Cultural San José con el apoyo de la administración local en la que la regidora local llamaba la atención sobre el drama que, en muchos casos, hay detrás de cada uno de esos menores extranjeros no acompañados en situación de acogimiento residencial para los que “integrarse en un entorno familiar supone poder mirar a su futuro con ilusión y esperanza”.

También en Puerto Real tuvo lugar el pasado diciembre la presentación del corto titulado ‘El regalo’ para concienciar sobre el acogimiento familiar de menores.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

