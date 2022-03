La Policía Nacional detiene a cinco personas como presuntos autores de la sustracción de cobre de la catenaria de la red ferroviaria

Los agentes realizaron las pesquisas sobre la titularidad de las ventas de cobre, descubriendo la identidad y grado de participación, así como el rol de cada uno de los implicados en el robo, transporte y venta del cobre. Significativo que los encargados de efectuar la venta del cobre carecían de antecedentes con el fin de no ser detectados por los agentes encargados de la investigación y otros, con antecedentes por robos, se encargaban de las sustracción material del cobre de la catenaria. Igualmente se recabaron indicios de la mala praxis de uno de los propietarios de los centros de reciclaje, el cual no asentaba en los libros de registro la compra del cobre de catenaria con el fin de dificultar la labor investigadora.

