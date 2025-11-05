23.3 C
Puerto Real
La Peña Deportiva Ribera del Mar organiza su I Charla Cofrade con el capataz Luis Romero

La Peña Deportiva Ribera del Mar celebrará este viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas su I Charla Cofrade, un evento que contará con la participación del reconocido capataz Luis Romero, figura muy vinculada al mundo cofrade andaluz.

Esta primera edición tendrá lugar en la sede de la propia peña y promete ser un punto de encuentro para todos los aficionados y devotos de la Semana Santa, especialmente aquellos interesados en el trabajo de los capataces y las cuadrillas de costaleros. Durante la charla, Luis Romero compartirá su experiencia, vivencias y visión sobre la responsabilidad y el sentimiento que rodean el trabajo bajo los pasos procesionales.

El acto cuenta con la colaboración de Cruzcampo y el Ayuntamiento de Puerto Real, reforzando así el compromiso del tejido asociativo local con la promoción de las tradiciones y la cultura cofrade en el municipio.

Con esta iniciativa, la Peña Deportiva Ribera del Mar amplía su actividad más allá del ámbito deportivo, apostando por el fomento de la convivencia, la cultura y la devoción popular.

