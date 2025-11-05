23.3 C
Puerto Real
miércoles, 5 noviembre, 2025
El Ayuntamiento saca a licitación el contrato para el servicio de alquiler de maquinaria y camiones para la Brigada de Infraestructuras

El Ayuntamiento de Puerto Real ha abierto el proceso de licitación para el servicio de alquiler de maquinaria y camiones de gran tonelaje con conductor, con un contrato de tres años de duración y un valor estimado de 163.636,37 euros.

El objetivo es reforzar los medios técnicos de la Brigada de Infraestructuras, adscrita al servicio de mantenimiento urbano.

El contrato se divide en cinco lotes, lo que permitirá una mayor especialización y facilitará la participación de diferentes empresas:

Lotes del contrato:

  1. Alquiler de camión sin pluma hasta 20 toneladas con conductor
  2. Alquiler de camión con pluma hasta 20 toneladas con conductor
  3. Alquiler de camión portacontenedores hasta 15 toneladas con conductor
  4. Alquiler de retroexcavadora mixta con conductor
  5. Alquiler de retroexcavadora mini con conductor

El servicio contempla el uso de estos vehículos en actuaciones en el viario público, edificios municipales y centros educativos, así como en la gestión de residuos de construcción y la resolución de incidencias y averías detectadas en el municipio.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 4 de diciembre de 2025

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha animado a las empresas del sector a participar en esta licitación: “Este contrato es una oportunidad para que las empresas locales y comarcales puedan colaborar con el Ayuntamiento en el mantenimiento y mejora de nuestros espacios públicos. Queremos contar con proveedores comprometidos y con capacidad de respuesta para seguir ofreciendo un servicio eficaz a la ciudadanía”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

