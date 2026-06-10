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miércoles, 10 junio, 2026
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Puerto Real acogerá el VI Torneo Solidario de Fútbol 7 de Veteranos ‘Villa de Puerto Real’

Redacción
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Este miércoles se ha presentado la sexta edición del Torneo Solidario de Fútbol 7 de Veteranos ‘Villa de Puerto Real’, una cita deportiva y solidaria ya consolidada en el calendario local.

En la comparecencia han participado la concejala de Deportes, Virginia Mena, junto a los representantes del Club de Fútbol Veteranos Bahía de Cádiz, Antonio Pavón, y del Club de Fútbol Veteranos Las Canteras, David Corchado, quienes han dado a conocer los detalles de esta iniciativa.

El torneo se celebrará el próximo sábado 20 de junio, en horario de 16:00 hasta pasadas las 23:00 horas, y tendrá como escenario las instalaciones deportivas municipales del Complejo Deportivo Paco Gallego y el Campo de Fútbol Virgen del Carmen.

Se trata de una actividad deportiva de competición, todos contra todos, en la modalidad de fútbol 7 dirigida a veteranos, con una participación prevista de entre 150 y 180 jugadores, cuyas edades oscilan entre los 35 y los 65 años.

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Durante la presentación, se destacó que este evento tiene un doble objetivo. Por un lado, continuar fomentando el deporte y la participación en la categoría de veteranos, promoviendo hábitos de vida saludables y el compañerismo. Por otro, y como rasgo principal del torneo, su carácter solidario.

En este sentido, los jugadores participantes realizarán una aportación económica que será destinada a fines benéficos. Concretamente, el 50% de la recaudación se donará a la Residencia de Ancianos Joaquina de Vedruna de Puerto Real, mientras que el otro 50% irá dirigido a la Asociación de Reyes Magos de Puerto Real, que desarrolla, entre otras, la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’.

En la organización del evento participan, además de los clubes mencionados y el Ayuntamiento: Puerto Real FS, Diputación de Cádiz, Vieja Escuela Cádiz, Informática Jerez, GLS Puerto Real, Peña Cádiz CF Puerto Real, Butrón, AeroTeam Airbus Cádiz, Aston Birra, Chatos’Team y Gallego FC. A todos ellos, así como a las formas patrocinadoras, se ha agradecido públicamente su implicación en esta cita deportiva.

La concejala de Deportes ha animado a la ciudadanía a asistir y colaborar con esta iniciativa que une deporte y solidaridad en una jornada de convivencia y compromiso social.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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