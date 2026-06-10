Carlos Salguero: «Desde el PSOE tenemos claro que la Feria de Puerto Real puede y debe aspirar a mucho más»

El PSOE Puerto Real ha querido hacer balance de la Feria de Puerto Real 2026, que ha tenido lugar entre el 3 y el 8 de junio.

«Finalizada la Feria de Puerto Real 2026, desde el PSOE queremos poner en valor el trabajo realizado por todas aquellas personas, colectivos, caseteros, trabajadores municipales, fuerzas de seguridad, entidades y vecinos que hacen posible cada año una de las celebraciones más importantes de nuestro municipio. Al mismo tiempo, creemos que es el momento de abrir una reflexión sobre el futuro de nuestra feria y sobre el enorme potencial que todavía tiene por desarrollar».

«Puerto Real cuenta con una de las ferias con más historia, personalidad e identidad de Andalucía. Además, tiene el privilegio de ser una de las primeras grandes ferias del calendario andaluz, una circunstancia que debemos aprovechar mucho mejor para convertirla en un auténtico atractivo para visitantes de toda la provincia y de otros puntos de nuestra comunidad. Nuestra feria merece ser un referente y para ello hace falta trabajo, ambición y un proyecto claro de crecimiento», ha señalado Carlos Salguero, secretario general del PSOE de Puerto Real y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Los socialistas consideran que la Feria de Puerto Real «debe convertirse en un importante revulsivo económico, lúdico y festivo para la ciudad». Para ello, proponen «una programación más amplia y diversa, con actividades durante toda la jornada para niños, jóvenes, familias y mayores; contando con las asociaciones y colectivos locales; una apuesta decidida por la promoción turística; una programación musical de primer nivel; actividades ecuestres, culturales y gastronómicas; así como iniciativas que permitan atraer visitantes y generar riqueza para el comercio, la hostelería y el conjunto de la economía local».

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En este sentido, el PSOE valora «positivamente todas aquellas iniciativas novedosas que contribuyan a enriquecer la experiencia de la feria, como ha sido este año el espectáculo de drones celebrado durante las fiestas, una propuesta que, con un formato y características diferentes, ya fue incorporada por los socialistas como acto de clausura de la Feria de Puerto Real de 2023 y que demuestra que la innovación y la búsqueda de nuevos atractivos deben seguir formando parte del futuro de nuestra feria».

«Desde el PSOE tenemos claro que la Feria de Puerto Real puede y debe aspirar a mucho más. Queremos liderar una nueva etapa en la que la feria recupere la ilusión de sus mejores años, crezca en atractivo y participación y sea un orgullo para todos los puertorrealeños y puertorrealeñas».

«Nuestro compromiso es trabajar desde el primer día junto a colectivos, peñas, caseteros, asociaciones, comerciantes y hosteleros para diseñar una feria moderna, participativa y con identidad propia que vuelva a situar a Puerto Real donde merece estar. Queremos una feria que genere actividad económica, que atraiga visitantes, que refuerce nuestra identidad local y que vuelva a convertirse en uno de los grandes escaparates de Puerto Real en toda Andalucía», ha concluido Carlos Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real