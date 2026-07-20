Google Marcar como fuente preferida
31.8 C
Puerto Real
lunes, 20 julio, 2026
spot_img
InicioLocal

El Ayuntamiento verifica el estado de los hidrantes para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios

Redacción
By Redacción
0
4

El Ayuntamiento de Puerto Real está llevando a cabo una revisión integral de los hidrantes distribuidos por todo el término municipal, una actuación preventiva que permitirá comprobar su estado de conservación, funcionamiento y accesibilidad.

Estos trabajos resultan fundamentales para asegurar una respuesta rápida y eficaz en caso de incendio, facilitando la labor del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz en cualquier intervención que pueda producirse.

Dentro de esta campaña de revisión, el pasado viernes personal técnico municipal, de la Universidad de Cádiz y del Consorcio de Bomberos se desplazaron al Campus Universitario de Puerto Real para comprobar el estado de los hidrantes existentes en este enclave estratégico, caracterizado por la concentración de edificios docentes, de investigación y de servicios.

El teniente de alcaldesa de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, que también participó en la visita, ha destacado que «la prevención es la mejor herramienta con la que cuentan las administraciones para proteger a la ciudadanía. Revisar y mantener en perfecto estado los hidrantes puede parecer una actuación rutinaria, pero es una labor imprescindible para que, cuando se produzca una emergencia, los servicios de extinción de incendios puedan actuar con todas las garantías y en el menor tiempo posible».

PUBLICIDAD

Asimismo, el edil ha querido poner en valor la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Parque de Bomberos de Puerto Real, señalando que «mantenemos un contacto permanente y un excelente entendimiento con el director/jefe del Parque de Bomberos de Puerto Real, lo que nos permite coordinar actuaciones preventivas como esta y seguir mejorando los recursos disponibles para responder ante cualquier incidencia. La seguridad de nuestros vecinos y vecinas es una responsabilidad compartida y solo desde la cooperación institucional podemos ofrecer el mejor servicio público».

Desde el Ayuntamiento se subraya que este tipo de actuaciones, aunque muchas veces pasan desapercibidas para la ciudadanía, forman parte del trabajo diario de conservación y mejora de las instalaciones públicas, contribuyendo a incrementar la seguridad del municipio y a mantener en condiciones óptimas los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencia.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Puerto Real CF no competirá en la temporada 2026-2027
Artículo siguiente
‘Amore mío’, de Brutal Non Solo Bar, tapa más votada de la Ruta de la Tapa Orgullosa 2026
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.