El Ayuntamiento verifica el estado de los hidrantes para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios

El Ayuntamiento de Puerto Real está llevando a cabo una revisión integral de los hidrantes distribuidos por todo el término municipal, una actuación preventiva que permitirá comprobar su estado de conservación, funcionamiento y accesibilidad.

Estos trabajos resultan fundamentales para asegurar una respuesta rápida y eficaz en caso de incendio, facilitando la labor del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz en cualquier intervención que pueda producirse.

Dentro de esta campaña de revisión, el pasado viernes personal técnico municipal, de la Universidad de Cádiz y del Consorcio de Bomberos se desplazaron al Campus Universitario de Puerto Real para comprobar el estado de los hidrantes existentes en este enclave estratégico, caracterizado por la concentración de edificios docentes, de investigación y de servicios.

El teniente de alcaldesa de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, que también participó en la visita, ha destacado que «la prevención es la mejor herramienta con la que cuentan las administraciones para proteger a la ciudadanía. Revisar y mantener en perfecto estado los hidrantes puede parecer una actuación rutinaria, pero es una labor imprescindible para que, cuando se produzca una emergencia, los servicios de extinción de incendios puedan actuar con todas las garantías y en el menor tiempo posible».

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Asimismo, el edil ha querido poner en valor la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Parque de Bomberos de Puerto Real, señalando que «mantenemos un contacto permanente y un excelente entendimiento con el director/jefe del Parque de Bomberos de Puerto Real, lo que nos permite coordinar actuaciones preventivas como esta y seguir mejorando los recursos disponibles para responder ante cualquier incidencia. La seguridad de nuestros vecinos y vecinas es una responsabilidad compartida y solo desde la cooperación institucional podemos ofrecer el mejor servicio público».

Desde el Ayuntamiento se subraya que este tipo de actuaciones, aunque muchas veces pasan desapercibidas para la ciudadanía, forman parte del trabajo diario de conservación y mejora de las instalaciones públicas, contribuyendo a incrementar la seguridad del municipio y a mantener en condiciones óptimas los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencia.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real