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Salud recuerda las medidas preventivas frente a la Fiebre del Nilo

Redacción
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La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su responsable Virginia Mena, ha informado sobre las principales medidas de prevención ante la Fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por un virus que afecta principalmente a las aves.

Según explica el área de Salud, la mayoría de los casos en personas son asintomáticos, y cuando se presentan síntomas suelen afectar de manera más significativa a niños y personas de edad avanzada. Además, quienes superan la infección desarrollan inmunidad duradera.

Se trata de una enfermedad estrechamente vigilada durante todo el año por personal veterinario y farmacéutico, que realiza controles constantes sobre las poblaciones de aves y mosquitos para detectar la presencia del virus.

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Desde la concejalía se recuerda que:

  • No todas las picaduras son contagiosas.
  • No todos los mosquitos están infectados.
  • No existe contagio directo al tratar con caballos.
  • No todos los contagios desarrollan la enfermedad.
  • No se produce contagio entre personas.

Para reducir el riesgo de picaduras, se recomienda seguir las medidas individuales de protección habituales:

  • Uso de repelentes antimosquitos.
  • Mantener una correcta higiene personal y evitar perfumes de olor intenso.
  • Colocar mosquiteras o mantener ventanas cerradas.
  • Evitar pasear por zonas con alta presencia de mosquitos al amanecer y al atardecer.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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