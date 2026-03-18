Salud recuerda las medidas preventivas frente a la Fiebre del Nilo

La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su responsable Virginia Mena, ha informado sobre las principales medidas de prevención ante la Fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por un virus que afecta principalmente a las aves.
Según explica el área de Salud, la mayoría de los casos en personas son asintomáticos, y cuando se presentan síntomas suelen afectar de manera más significativa a niños y personas de edad avanzada. Además, quienes superan la infección desarrollan inmunidad duradera.
Se trata de una enfermedad estrechamente vigilada durante todo el año por personal veterinario y farmacéutico, que realiza controles constantes sobre las poblaciones de aves y mosquitos para detectar la presencia del virus.
Desde la concejalía se recuerda que:
- No todas las picaduras son contagiosas.
- No todos los mosquitos están infectados.
- No existe contagio directo al tratar con caballos.
- No todos los contagios desarrollan la enfermedad.
- No se produce contagio entre personas.
Para reducir el riesgo de picaduras, se recomienda seguir las medidas individuales de protección habituales:
- Uso de repelentes antimosquitos.
- Mantener una correcta higiene personal y evitar perfumes de olor intenso.
- Colocar mosquiteras o mantener ventanas cerradas.
- Evitar pasear por zonas con alta presencia de mosquitos al amanecer y al atardecer.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real