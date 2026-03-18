Salud recuerda las medidas preventivas frente a la Fiebre del Nilo

La concejalía de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su responsable Virginia Mena, ha informado sobre las principales medidas de prevención ante la Fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por un virus que afecta principalmente a las aves.

Según explica el área de Salud, la mayoría de los casos en personas son asintomáticos, y cuando se presentan síntomas suelen afectar de manera más significativa a niños y personas de edad avanzada. Además, quienes superan la infección desarrollan inmunidad duradera.

Se trata de una enfermedad estrechamente vigilada durante todo el año por personal veterinario y farmacéutico, que realiza controles constantes sobre las poblaciones de aves y mosquitos para detectar la presencia del virus.

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Desde la concejalía se recuerda que:

No todas las picaduras son contagiosas.

No todos los mosquitos están infectados.

No existe contagio directo al tratar con caballos.

No todos los contagios desarrollan la enfermedad.

No se produce contagio entre personas.

Para reducir el riesgo de picaduras, se recomienda seguir las medidas individuales de protección habituales:

Uso de repelentes antimosquitos.

Mantener una correcta higiene personal y evitar perfumes de olor intenso.

Colocar mosquiteras o mantener ventanas cerradas.

Evitar pasear por zonas con alta presencia de mosquitos al amanecer y al atardecer.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real