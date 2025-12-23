La Asociación de músicos de Puerto Real denuncia impagos, cancelaciones y falta de apoyo municipal

La Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music, una entidad cultural sin ánimo de lucro formada por alrededor de 40 personas y sostenida únicamente con recursos propios, ha hecho público un contundente balance de su relación con el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real, especialmente con el área de Cultura. La asociación alerta de que la gestión institucional durante 2025 ha puesto su actividad “en serio riesgo de supervivencia”.

Desde la junta directiva subrayan que CRD Music es una asociación independiente, ajena a cualquier sigla política, y que su único objetivo ha sido siempre fomentar la música y la cultura en Puerto Real. Sin embargo, el cierre del ejercicio deja, según denuncian, un escenario marcado por impagos arrastrados, cancelaciones unilaterales y promesas incumplidas.

Un año condicionado por el impago del Rock D’akí 2024

El ejercicio 2025 comenzó arrastrando el impago del convenio correspondiente al Festival Rock D’akí 2024, una deuda que obligó a CRD Music a asumir costes a nivel personal y asociativo para poder cumplir con los compromisos adquiridos. A pesar de ello, la asociación presentó a comienzos de año una agenda de conciertos y actividades de bajo coste para el Ayuntamiento, que apenas requerían medios técnicos y se basaban en permisos, logística básica y voluntad política.

Cancelaciones sin previo aviso y falta de comunicación

El balance anual que realiza la asociación es especialmente negativo. Entre los hechos más relevantes destacan:

Festival de la Primavera : pudo celebrarse, pero incrementando la deuda de la asociación con las bandas, ya que la aportación municipal se limitó a infraestructura básica.

Día de la Música y Noche Blanca : cancelados por el Ayuntamiento sin comunicación previa .

Agenda de Verano: dos conciertos programados frente al centro administrativo fueron igualmente suspendidos sin explicaciones ni alternativas.

CRD Music reconoce la complejidad de la situación municipal, pero denuncia la ausencia total de comunicación institucional, señalando que “ni siquiera una llamada” para informar de las cancelaciones refleja una falta de consideración hacia el trabajo voluntario.

Rock D’akí 2025, el punto de ruptura

La organización del Festival Rock D’akí 2025 supuso un punto de inflexión en la relación con el área de Cultura. La asociación describe un proceso marcado por la improvisación administrativa y la inseguridad jurídica.

La fecha inicial del festival, prevista para el 13 de septiembre, quedó bloqueada por el silencio municipal, obligando a CRD Music a forzar reuniones. En ese encuentro se trasladó el evento al 18 de octubre, se ratificó un presupuesto de 7.000 euros y se acordó su celebración en la caseta de feria. Sin embargo, con la programación cerrada y los compromisos con las bandas prácticamente formalizados, el Ayuntamiento volvió a cancelar la fecha a última hora.

Ante el riesgo económico y el daño a su credibilidad, la asociación decidió suspender el concierto, amparándose en que había sido la única parte que había planificado y preparado el evento de principio a fin.

Conflicto por la identidad del festival y falta de soluciones

Tras la ruptura de confianza, CRD Music inició el registro del nombre “Rock D’akí” para proteger la continuidad de un festival que considera parte de su identidad tras años de trabajo desinteresado. Según denuncia la asociación, la respuesta municipal fue un aviso de demanda, que les obligó a desistir del registro.

A pesar de ello, la entidad asegura que volvió a sentarse con el equipo de gobierno para intentar reconducir la relación, solicitando apoyo para los conciertos restantes y, especialmente, una solución definitiva al impago de 2024. A día de hoy, aseguran, la deuda continúa sin saldarse.

El Día de la Música, ejemplo de resistencia cultural

El 22 de noviembre, CRD Music logró celebrar el Día de la Música gracias a medios propios y a la solidaridad de las bandas locales, incluso tras intentos de cancelación municipal en espacios privados. Para la asociación, fue una demostración de que el tejido cultural de Puerto Real sigue vivo pese a las trabas institucionales.

Críticas al uso de fondos públicos en Cultura

La asociación muestra su perplejidad ante otros eventos recientes impulsados desde el área de Cultura, en los que se han invertido cantidades cercanas a los 30.000 euros. Sin cuestionar la inversión pública en música en directo, CRD Music considera “hiriente” que a su colectivo se le ofrecieran presupuestos de apenas 7.000 euros, mientras se multiplicaba el gasto en eventos propios, “con escasa presencia de músicos locales y formatos alejados de la esencia de un festival de rock”.

Una llamada al respeto y al cumplimiento de los compromisos

CRD Music concluye reiterando que sigue esperando el pago de las deudas pendientes de 2024, tras años de colaboración con administraciones y agentes privados, en muchas ocasiones asumiendo pérdidas económicas por mantener viva la oferta cultural del municipio.

“Seguiremos trabajando por Puerto Real”, afirma la junta directiva, pero exige respeto, transparencia y cumplimiento de la palabra dada. “La cultura de un pueblo no puede depender de la improvisación ni del desprecio hacia quienes, de forma altruista, solo quieren que la música no deje de sonar”.