Puerto Real despide su Carnaval 2026

Redacción
Anoche la imposición de la Serpentina de Plata a Juan Andrés Lomares Lanza, junto al pregón y posterior quema del Jartible, puso el broche final al Carnaval de Puerto Real 2026.

El acto, celebrado en la Plaza Rafael Alberti, contó con la presencia de la alcaldesa Aurora Salvador y la concejala de Cultura y Fiestas Nazaret Ramírez, encargadas de entregar la distinción y recibir al Jartible, representado este año por José Antonio González Boy, que subió al escenario acompañado por sus hijos.

En su pregón, Boy recordó sus 30 años de trayectoria, sus inicios, los premios obtenidos y el papel de tantos grupos que han dado vida a la cabalgata. También dedicó palabras muy especiales a la «familia carnavalera» que ha construido a lo largo de los años.

La Serpentina de Plata, compañera de su grupo, aprovechó para agradecerle haberle abierto las puertas y permitirle formar parte de esa gran familia.

Ambos mostraron su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Mesa del Carnaval por los reconocimientos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

