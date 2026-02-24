El Parque de Casines ya cuenta con nuevas barbacoas de uso público

El Ayuntamiento de Puerto Real ha instalado nuevas barbacoas de uso público en el pinar de Casines.

La iniciativa, impulsada por la concejalía de Infraestructuras y Arbolado, amplía los espacios de convivencia ciudadana al aire libre, sumando estas infraestructuras a las ya disponibles en el Parque de la Batalla del Trocadero, en el Río San Pedro.

La medida se enmarca en la apuesta municipal por ofrecer zonas de ocio y encuentro vecinal en entornos naturales, donde familias y grupos puedan disfrutar de forma responsable de los espacios públicos. Estas nuevas áreas se integran en las actuaciones que ya se desarrollan en distintos parques del municipio, como la instalación de mesas y bancos, los trabajos forestales y la reforestación, con el propósito de fomentar la cohesión social, mejorar la salud colectiva y reforzar la sostenibilidad urbana.

Para hacer uso de las barbacoas será necesario presentar una solicitud mediante instancia y registro previo en el Ayuntamiento de Puerto Real. El trámite puede realizarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica municipal, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente. De igual modo, las parrillas pueden solicitarse en forma de préstamo en el Centro Administrativo Municipal (C.A.M.).

Las barbacoas se han construido reutilizando tramos de tubos de hormigón rellenos de grava, un ejemplo del compromiso municipal con la economía circular y la reducción de residuos, al dar nueva utilidad a materiales que de otro modo quedarían sin uso.

El concejal de Infraestructuras y Arbolado, Antonio Gil, ha recordado que las barbacoas podrán utilizarse de 8:00 a 22:00 horas, y que estará prohibido hacer fuego entre el 1 de junio y el 15 de octubre por encontrarse en una zona de influencia forestal. «Es importante que las vecinas y vecinos disfruten de estas instalaciones con responsabilidad, respetando los periodos y normas de seguridad para evitar riesgos y mantener el parque en buenas condiciones», ha señalado el edil. La prohibición podría llegar a ampliarse por riesgo meteorológico (viento, sequía, olas de calor, etc.).

Gil ha insistido también en la necesidad de depositar los restos en los contenedores más próximos, asegurando que no generen daños, y de mantener medidas de prevención como tener agua disponible o situar la barbacoa a más de tres metros de cualquier árbol o arbusto. Además, se prohíbe el uso de equipos musicales o dispositivos que puedan causar molestias acústicas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real