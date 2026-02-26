Presentada la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado la programación de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las Mujer 2026, que se celebrará a lo largo del mes de marzo en distintos espacios de la localidad.

La concejala de Feminismo, Lorena Díaz López, acompañada por numerosas representantes de las entidades que organizan las actividades, ha dado a conocer en rueda de prensa una agenda amplia, diversa y elaborada junto a entidades, asociaciones y colectivos.

Estas actividades se han ido trabajando a través del Foro del área de Feminismo del Ayuntamiento de Puerto Real y combinan formación, arte, deporte y reflexión sobre el papel y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

La concejala ha afirmado que «el 8M no es propiedad de ninguna institución, sino un movimiento colectivo que se construye sumando voces, y este cartel refleja exactamente lo que queremos conseguir para este mes: que Puerto Real camine rumbo a la igualdad, desde distintas miradas, generaciones y realidades». Díaz López ha añadido que «marzo se torna violeta no solo en lo simbólico, sino también en lo cultural, educativo y en lo deportivo, en lo reivindicativo y en lo comunitario».

Entre las actividades organizadas directamente por el Ayuntamiento destacan «El club de las sabias», la Carrera de orientación III Rumbo Violeta y la exposición «Cartografías de lo cotidiano: cuerpo, archivo y poder».

La programación comienza el martes 3 de marzo a las 17:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler con «Manos Moradas», una actividad formativa para jóvenes organizada por la entidad Juventud Obrera Cristiana (JOC). Un día después, el miércoles 4 de marzo, también en el Centro Cultural Rosa Butler y a las 18:00 horas, se celebrará la charla y proyección del documental «Las semillas de Berta Cáceres», presentado por Dolores García de la asociación «Entre Pueblos», en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Ya el viernes 6, a las 18:00 horas en el Centro Cultural San José, tendrá lugar la inauguración de la exposición «Cartografías de lo cotidiano: cuerpo, archivo y poder», de Nuria Lapastora Navarro, artista visual, terapeuta gestalt y facilitadora de procesos creativos, que podrá visitarse del 6 al 15 de marzo.

A continuación, el domingo 8, a las 10:30 horas, la Plaza de Jesús acogerá el acto institucional e izada de bandera con la participación de la Escuela de Baile Rocío Campos. El martes 10, a las 17:30 horas en el Centro Cultural Rosa Butler, se celebrará la charla «El liderazgo femenino en las asociaciones con discapacidad. Fuerza, sonoridad y transformación social», a cargo de María del Pilar Borrás Jiménez de Red Mudis.

Por su parte, desde el jueves 12 hasta el 20 de marzo, el centro de educación de personas adultas «Inspector Poveda Díaz» albergará la exposición «Lentes de vida» a cargo de la Asociación Peniel de Rehabilitación y Formación Social (APERFOSA). Además, el viernes 13, durante todo el día en la Plaza Poeta Rafael Alberti, se desarrollará la actividad de sensibilización «El club de las sabias», dirigida a mayores de 16 años y que cuenta con la financiación del Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad.

El programa continuará el sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas en el Club EXARTES, calle San Alejandro 41, con la lectura dramatizada y debate «Mujeres transgresoras en la dictadura española: artistas, deseo y libertad sexual», basado en textos de Gloria Fuertes, Elena Fortún y Victoria Durán, a cargo del grupo Arte y Mujer del Club EXARTES.

Al día siguiente, el domingo 15, a las 9:30 horas, se celebrará la Carrera de orientación III Rumbo Violeta, organizada en colaboración con Surorientando y la Universidad de Cádiz, que requiere inscripción previa. El lunes 16, a las 12:00 horas en el Centro Cívico Río San Pedro, tendrá lugar la inauguración de la exposición «De Norte a Sur» de Ana Moreiras, a cargo del Ateneo Republicano, que permanecerá abierta del 16 al 29 de marzo.

Finalmente, el miércoles 18, cerrará esta programación a las 19:30 horas en el Teatro Principal, con la representación de la obra «Palo a Palo» de la Escuela de baile María Poquet, con entradas disponibles en la taquilla del teatro en horario habitual.

La concejala de Feminismo ha señalado que «esta programación está orientada a todas las mujeres, para todas, pero también para todos». Ha añadido que «en un momento en que nos quieren hacer creer que la sociedad está polarizada y enfrentada, demostramos que caminamos de la mano, en igualdad y desde el respeto, e invitamos a todas y a todos a participar».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real