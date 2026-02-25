El Ayuntamiento de Puerto Real reorganiza temporalmente varios servicios por labores de mantenimiento en la Casa de la Juventud

El Ayuntamiento de Puerto Real ha trasladado temporalmente varios servicios municipales debido a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en la Casa de la Juventud.

Con este cambio, el Servicio de Juventud, la Oficina del Mayor y la Delegación de Educación se encuentran ya operativos en el Centro Cultural Rosa Butler, mientras que el Servicio de Participación Ciudadana se ubicará en el Centro Administrativo Municipal (CAM), en el Paseo Marítimo, a partir de la próxima semana.

Esta reorganización permitirá continuar atendiendo a la ciudadanía con normalidad mientras se desarrollan las actuaciones previstas en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real