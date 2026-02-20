El PP celebra la concesión de la Medalla de Andalucía a Adamuz tras el apoyo de Puerto Real

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha celebrado la concesión de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al municipio cordobés de Adamuz. La distinción, anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoce la actuación ejemplar de sus vecinos tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero.

Fernández ha destacado que se trata de un reconocimiento “justo y merecido” a la respuesta solidaria ofrecida por la población de Adamuz en los momentos posteriores al suceso. Según ha señalado, la actuación de los vecinos supuso “una lección de humanidad y entrega” ante una situación de extrema gravedad.

El también presidente local del Partido Popular ha subrayado que la decisión de la Junta de Andalucía no solo honra al municipio cordobés, sino que pone en valor el espíritu solidario del conjunto de la comunidad andaluza.

Apoyo unánime desde el Ayuntamiento de Puerto Real

Vicente Fernández ha recordado que el Ayuntamiento de Puerto Real respaldó esta propuesta en sesión plenaria, tras trasladarla él mismo al Pleno municipal, donde fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos.

En este sentido, ha señalado que el Consistorio puertorrealeño entendió que Adamuz representaba “los mejores valores de Andalucía”, por lo que consideró oportuno apoyar la solicitud de la máxima distinción que concede la Junta de Andalucía.

La Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia reconoce no solo la ayuda prestada en las horas inmediatamente posteriores al accidente, sino también el acompañamiento ofrecido a las familias afectadas en los días siguientes. Según ha trasladado Fernández, numerosos vecinos de Adamuz abrieron sus hogares y ofrecieron apoyo material y emocional a las víctimas y sus allegados.

El portavoz popular ha concluido que esta distinción simboliza el reconocimiento institucional a una respuesta ciudadana que, a su juicio, refleja uno de los pilares fundamentales de la sociedad andaluza: la solidaridad.