Zhenshi Group capta casi 8,8 millones de euros para la creación de 425 puestos de trabajo

Puerto Real se sitúa en el epicentro de la nueva inversión industrial en la provincia de Cádiz tras la concesión de 8.759.656,64 euros en incentivos económicos regionales al proyecto de Zhenshi Spain New Materials, S.L.U., una iniciativa estratégica que prevé la creación de 425 empleos directos en el municipio.

Esta actuación, impulsada por la Junta de Andalucía, forma parte de un paquete global de ayudas que supera los once millones de euros en la provincia y que tiene en Puerto Real uno de sus principales polos tractores, tanto por volumen de inversión como por impacto laboral.

Una inversión estratégica para Puerto Real

El proyecto de Zhenshi en Puerto Real cuenta con una inversión incentivable de 27.373.927 euros, concentrando por sí solo más del 80% del empleo directo previsto dentro de los incentivos regionales concedidos en Cádiz. La magnitud de esta iniciativa sitúa a Puerto Real como uno de los municipios clave en la reindustrialización de Andalucía, especialmente en el ámbito de los materiales avanzados y la innovación tecnológica.

Desde la Junta se subraya que este tipo de proyectos generan un efecto tractor sobre la economía local, favoreciendo no solo el empleo directo, sino también la actividad auxiliar, la formación especializada y la consolidación del tejido productivo del entorno.

PUBLICIDAD

Refuerzo adicional de ayudas en tramitación

Además de la subvención ya concedida, la Junta de Andalucía mantiene abierta la convocatoria 2025–2026 de incentivos complementarios, financiados con fondos propios, destinados a reforzar proyectos que ya cuentan con resolución favorable de Incentivos Económicos Regionales.

En este contexto, las solicitudes presentadas por Zhenshi Spain New Materials, S.L.U. y Dragados Offshore, S.L.U (con proyecto también en Puerto Real y San Roque) se encuentran actualmente en fase de tramitación, por lo que podrían suponer un nuevo impulso económico adicional para Puerto Real en los próximos meses.

La delegada territorial de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha destacado que estas ayudas “consolidan a la provincia como un polo industrial y tecnológico, generando empleo estable y fortaleciendo sectores estratégicos”, entre los que ha citado expresamente el de materiales avanzados, en el que se encuadra el proyecto de Puerto Real.

Puerto Real, motor industrial de la provincia

Con esta actuación, Puerto Real refuerza su papel histórico como referente industrial en la Bahía de Cádiz, atrayendo inversiones de gran escala y proyectos con alto valor añadido. La combinación de inversión pública, iniciativa privada y generación de empleo convierte al municipio en uno de los grandes beneficiados de la actual política industrial de la Junta de Andalucía.

Desde la administración autonómica se insiste en que se seguirá trabajando para agilizar la ejecución de estos proyectos tractores, ofreciendo asesoramiento y apoyo a las empresas que apuestan por instalarse y crecer en municipios como Puerto Real, llamados a jugar un papel clave en la transformación económica de Andalucía.