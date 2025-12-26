Nuevo corte de agua en el Río San Pedro aviva el malestar de los vecinos

Un nuevo corte en el suministro de agua potable registrado alrededor de las 14:00 horas de este 25 de diciembre en la barriada del Río San Pedro ha vuelto a tensar la paciencia de los vecinos y vecinas de la zona. La incidencia se suma a los problemas sufridos recientemente en Casines, donde hace apenas dos semanas se produjeron interrupciones prolongadas del servicio, generando un creciente hartazgo ciudadano.

Según informó el Ayuntamiento de Puerto Real, la avería afectó inicialmente a la urbanización de Coteviso y a viviendas de la calle Brasil, ambas en el entorno del Río San Pedro, debido a una incidencia en la red de abastecimiento.

Activación inmediata de los servicios técnicos

A las 15:30 horas, el Consistorio comunicó que los servicios técnicos de la empresa concesionaria GEN ya se encontraban trabajando sobre el terreno y que se habían activado los medios necesarios para restablecer el suministro “lo antes posible”, al tiempo que se pedían disculpas por las molestias ocasionadas.

Horas más tarde, a las 18:35, el Ayuntamiento precisó que la avería había sido localizada en la calle Brasil, donde se iniciaron las tareas de reparación, mientras otro equipo intervenía de forma paralela en la calle Proa. Además, se confirmó una nueva incidencia en la zona centro, concretamente en la calle Amargura, cuya intervención quedó programada para después de atender las actuaciones más urgentes en el Río San Pedro.

Reparaciones durante la noche de Navidad

La situación continuó evolucionando a lo largo de la tarde y la noche. A las 19:37 horas se anunció la finalización de los trabajos en la calle Brasil y el desplazamiento de los operarios hacia la calle Proa, donde se encontraba la avería principal de la barriada.

Ya entrada la noche, a las 22:36 horas, el Ayuntamiento ofreció un parte detallado: el suministro había quedado restablecido en la calle Brasil —aunque con posibles fluctuaciones de presión—, mientras que en la calle Proa los equipos de guardia continuaban trabajando de forma ininterrumpida debido a la complejidad de la intervención. En cuanto a la zona centro (calles Amargura y Santa Isabel), se determinó iniciar los trabajos a primera hora del día siguiente, lo que implicó que unas 30 viviendas permanecieran sin suministro durante la noche por razones de seguridad y planificación técnica.

Desde el Consistorio se destacó “el extraordinario esfuerzo” de los operarios que trabajaron durante la noche de Navidad y se agradeció la paciencia de los vecinos y vecinas afectados.

Servicio restablecido en el Río San Pedro

Finalmente, a las 08:20 horas del día 26, el Ayuntamiento informó de que la avería en la calle Proa había quedado resuelta durante la madrugada, restableciéndose el suministro en toda la barriada del Río San Pedro, si bien se advirtió de que la presión podría tardar un tiempo en normalizarse por completo.

Reparación en la zona centro

A las 10:00 horas del 26 de Diciembre, los operarios ya se encontraban trabajando sobre el terreno conforme a la planificación prevista, iniciando las labores de excavación para localizar el origen de la avería. Tres horas más tarde, el Ayuntamiento confirmó que el punto exacto del daño había sido localizado y que los trabajos se centraban en la sustitución del tramo de conducción afectado, con la retirada de la tubería deteriorada y la instalación de una nueva para garantizar la estabilidad de la red de abastecimiento.

Las tareas se desarrollaron con el objetivo de acortar al máximo los plazos y devolver la normalidad al suministro en una de las zonas más sensibles del municipio.

Finalmente, a las 16:27 horas, el Consistorio comunicó la finalización con éxito de las reparaciones, tanto en la zona centro como en el Río San Pedro, quedando restablecido el servicio en la totalidad de los puntos afectados por las incidencias de las últimas horas.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco en el estado de la red de abastecimiento de agua en Puerto Real, en un contexto marcado por incidencias recurrentes que están generando un creciente malestar entre la ciudadanía.