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Bomberos actúan de urgencia en una carpintería del Río San Pedro por riesgo de derrumbe de materiales

Redacción
By Redacción
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Los Bomberos y Policía Local acordonaron la zona del desprendimiento en la Fábrica.
Los Bomberos y Policía Local acordonaron la zona del desprendimiento en la Fábrica.

Efectivos del parque de Cádiz han intervenido en la mañana de este martes en una carpintería de la calle Colombia, en Río San Pedro, Puerto Real, tras ser requeridos por la Policía Local ante el riesgo de caída de varios elementos de almacenaje de serrín.

La actuación se ha centrado en la valoración de la situación y en la retirada parcial de materiales que presentaban peligro. En concreto, los bomberos retiraron elementos sueltos compuestos por chapas de gran tamaño que ya habían caído sobre una escalera metálica, además de proceder a la retirada parcial de serrín y a la fijación provisional de otras piezas.

La intervención se desarrolló en una nave ubicada en esta zona de Río San Pedro, donde fue necesaria la actuación preventiva para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad en el interior del inmueble.

Según la información facilitada, la propiedad de la carpintería se personó en el lugar y quedó a cargo de las gestiones oportunas una vez finalizada la actuación de emergencia.

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En el operativo participaron cinco efectivos y dos vehículos del Consorcio de Bomberos: una autobomba rural pesada y una autoescala.

Este tipo de actuaciones, aunque no conllevan daños personales ni incendios, forman parte de los servicios preventivos que atienden los cuerpos de emergencia en Puerto Real cuando existen riesgos en instalaciones industriales, almacenes o negocios del municipio.

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