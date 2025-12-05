18 C
Puerto Real
viernes, 5 diciembre, 2025
spot_img
InicioCulturaCarnaval

José Ramón de Castro ‘Ramoni’ será el pregonero del Carnaval de Puerto Real 2026

Redacción
By Redacción
0
14

La teniente de alcaldesa de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha anunciado que José Ramón de Castro González, conocido popularmente como ‘Ramoni’, será el encargado de dar la bienvenida al Carnaval de Puerto Real 2026 el próximo 19 de febrero en la Gran Carpa del Carnaval.

Ramoni cuenta con una trayectoria carnavalesca excepcional. Comenzó a participar en agrupaciones con tan solo diez años, en Sueños de infancia, y ha seguido vinculado a la fiesta hasta su última comparsa, La oveja negra (2024). Su designación como pregonero responde no solo a su prestigio en el mundo del carnaval, sino también a su estrecha relación con Puerto Real y las numerosas amistades que mantiene en nuestra fiesta. El propio Ramoni ha recordado el vínculo especial que le unió a Juan Fernández Elena, ‘Tojo’, quien este año recibirá a título póstumo el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz.

A lo largo de su carrera, Ramoni ha formado parte de comparsas históricas, como las de Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares y la admirada comparsa portuense ‘Los majaras’. En 2005 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz, y ha participado en agrupaciones premiadas como Los Soldaditos (1989), Los Charrúas (1995), Los Millonarios (2015) o La Ciudad Invisible (2023).

Tanto Nazaret Ramírez como el propio Ramoni, muy ilusionado con este nombramiento, invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de un pregón que promete ser inolvidable y pasar a la historia del Carnaval de Puerto Real.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Juan XXIII visita el Centro de Interpretación de la Cultura dentro de la Oferta Educativa Municipal
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.