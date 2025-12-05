José Ramón de Castro ‘Ramoni’ será el pregonero del Carnaval de Puerto Real 2026

La teniente de alcaldesa de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha anunciado que José Ramón de Castro González, conocido popularmente como ‘Ramoni’, será el encargado de dar la bienvenida al Carnaval de Puerto Real 2026 el próximo 19 de febrero en la Gran Carpa del Carnaval.

Ramoni cuenta con una trayectoria carnavalesca excepcional. Comenzó a participar en agrupaciones con tan solo diez años, en Sueños de infancia, y ha seguido vinculado a la fiesta hasta su última comparsa, La oveja negra (2024). Su designación como pregonero responde no solo a su prestigio en el mundo del carnaval, sino también a su estrecha relación con Puerto Real y las numerosas amistades que mantiene en nuestra fiesta. El propio Ramoni ha recordado el vínculo especial que le unió a Juan Fernández Elena, ‘Tojo’, quien este año recibirá a título póstumo el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz.

A lo largo de su carrera, Ramoni ha formado parte de comparsas históricas, como las de Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares y la admirada comparsa portuense ‘Los majaras’. En 2005 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz, y ha participado en agrupaciones premiadas como Los Soldaditos (1989), Los Charrúas (1995), Los Millonarios (2015) o La Ciudad Invisible (2023).

Tanto Nazaret Ramírez como el propio Ramoni, muy ilusionado con este nombramiento, invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de un pregón que promete ser inolvidable y pasar a la historia del Carnaval de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real