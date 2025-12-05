18 C
Puerto Real
viernes, 5 diciembre, 2025
El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Juan XXIII visita el Centro de Interpretación de la Cultura dentro de la Oferta Educativa Municipal

Redacción
By Redacción
El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su Concejalía de Educación, ha organizado este viernes la primera visita escolar de la Oferta Educativa Municipal 2025/2026.

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Juan XXIII ha participado en una jornada formativa en el Centro de Interpretación de la Cultura de Puerto Real, donde ha podido conocer de manera didáctica la historia y el patrimonio de la Villa.

Durante la visita, el grupo ha recorrido las distintas salas del centro acompañado por personal municipal, descubriendo los principales hitos de la evolución histórica de la localidad. El alumnado ha aprendido sobre la prehistoria en la zona, la influencia de la civilización romana, el proceso de fundación de la Villa por los Reyes Católicos y acontecimientos destacados como la Batalla del Trocadero.

Esta primera actividad marca el inicio del programa de visitas incluidas en la Oferta Educativa Municipal, coordinada por la Concejalía de Educación. El objetivo es acercar el conocimiento sobre el patrimonio cultural de Puerto Real a los centros escolares, promoviendo metodologías participativas y una conexión directa entre los contenidos curriculares y el entorno inmediato del alumnado.

Estas iniciativas se conciben como complemento y apoyo al desarrollo curricular de los diferentes niveles educativos, considerando al alumnado protagonista de su propio aprendizaje y favoreciendo la implicación de los centros en la vida cultural de la Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

