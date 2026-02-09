16.2 C
Puerto Real
lunes, 9 febrero, 2026
José Antonio González Boy, designado Jartible del Carnaval 2026

La Quema del Jartible es uno de los momentos más importantes del Carnaval de Puerto Real y supone el cierre de la fiesta.

Este año, el Ayuntamiento ha designado para dar este pregón de despedida (el domingo 22 de febrero) al artesano José Antonio González Boy, figura imprescindible de las históricas Cabalgatas del Humor de la Villa, donde ha cosechado numerosos premios gracias a su creatividad y elaborados disfraces.

González Boy inició su trayectoria carnavalesca en 1994 con la pareja ‘Sendero Luminoso’. Desde entonces ha participado de manera ininterrumpida en la modalidad de grupos, presentando cada año trabajos originales y sorprendentes. En 2025 lo hizo con ‘Photocolegas’, mientras que mantiene en secreto —como es habitual en él— la propuesta con la que sorprenderá en 2026.

A lo largo de su recorrido destacan agrupaciones tan recordadas como ‘Tarta loca de Carnaval’ (1996), ‘Airbuslandia A 3,8’, ‘El trenecito de las ilusiones’ (2016) o ‘Adivina la película’ (2023), ejemplos del ingenio y dedicación que lo han convertido en un referente local.

Su aportación al Carnaval fue reconocida en 2014, cuando recibió la distinción Serpentina de Plata del Carnaval de Puerto Real, un galardón que premia una trayectoria marcada por el talento, el esfuerzo y el amor por esta fiesta.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Panorama Café Copas acogerá una tertulia cofrade de capataces de cara a la Semana Santa 2026
Ramón Andrades González, ‘El Chispa’, nombrado Plumero de Oro del Carnaval 2026
