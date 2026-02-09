15.4 C
Puerto Real
martes, 10 febrero, 2026
Puerto Real acogerá una charla debate sobre los mitos del amor romántico el 12 de febrero

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado hoy una nueva actividad dirigida a mujeres con discapacidad, organizada en colaboración con RedMudis, la Red de Mujeres con Discapacidad de la provincia de Cádiz.

La concejala de Feminismos, Lorena Díaz, y la presidenta de RedMudis, Pilar Borrás, han sido las encargadas de anunciar esta iniciativa, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero a las 17:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler.

La jornada contempla un encuentro entre mujeres con discapacidad, al que se podrán sumar las personas interesadas, y la charla ‘Los mitos del amor romántico y las violencias de género’, impartida por la psicóloga Bianca Domínguez. Se trata de un taller especialmente significativo al desarrollarse en torno al 14 de febrero, Día de San Valentín, una fecha que tradicionalmente refuerza muchos de los mitos asociados al amor romántico.

Con esta actividad se pretende reflexionar sobre cómo ciertos mensajes idealizados —como ‘el amor todo lo puede’ o ‘sin ti no soy nada’— se interiorizan desde edades muy tempranas y pueden influir en la forma en que nos relacionamos, en lo que esperamos de la otra persona y, sobre todo, en qué conductas llegamos a normalizar o justificar.

El taller abordará la importancia de identificar estos mitos que presentan ‘el amor verdadero’ como algo incondicional y sacrificable, para reconocer sus efectos en la percepción de los vínculos afectivos. Conocerlos permite distinguir entre relaciones sanas y relaciones dañinas, y contribuye a construir vínculos basados en el respeto, la igualdad, la autonomía y la libertad.

Durante la presentación, Lorena Díaz destacó la importancia de crear espacios seguros y accesibles donde  poder compartir experiencias, adquirir herramientas para fortalecer la autoestima y prevenir situaciones de violencia. También puso en valor la labor de RedMudis como plataforma de acompañamiento, visibilización y defensa de derechos.

La actividad busca fomentar la reflexión, el empoderamiento colectivo y la creación de redes de apoyo entre las asistentes. La entrada es libre hasta completar aforo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

