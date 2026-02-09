15.4 C
Puerto Real
martes, 10 febrero, 2026
El Ayuntamiento de Puerto Real sigue recuperando plazas de empleo público

El Ayuntamiento de Puerto Real incorporó la semana pasada a dos nuevos funcionarios de carrera, tras las tomas de posesión celebradas el martes 3 y el jueves 5 de febrero en el salón de plenos. Con estas incorporaciones, la administración municipal sigue recuperando empleo público después de décadas sin convocatorias de plazas.

Los nuevos nombramientos corresponden a un puesto de Ingeniero Técnico, del grupo A2, cubierto mediante oposición libre incluida en la Oferta de Empleo Público de 2021, y a una plaza de Técnico Superior de Gestión (especialidad en Urbanismo), del grupo A1, también cubierta por oposición libre e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2022.

Estas tomas de posesión reafirman la apuesta del equipo de Gobierno por fortalecer los servicios públicos y consolidar una plantilla profesional al servicio de la ciudadanía. Desde la institución se ha dado la bienvenida a ambos funcionarios, deseándoles una trayectoria fructífera al servicio de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

