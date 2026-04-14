Interceptado en Puerto Real un vehículo con más de 170 kilos de hachís

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras interceptar un turismo que transportaba 170,8 kilogramos de hachís en la AP-4, a su paso por el término municipal de Puerto Real. Los arrestados podrían enfrentarse a penas de entre tres y seis años de prisión por un delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan al pasado 7 de abril, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera dieron el alto a un vehículo en la autopista AP-4, en sentido Cádiz, con el objetivo de notificar una infracción de tráfico. Durante la intervención, los agentes detectaron la presencia de cuatro fardos de hachís ocultos en el interior del coche.

Tras la inspección, se confirmó que la droga incautada alcanzaba un peso total de 170,8 kilogramos. Además, el conductor fue sometido a pruebas de alcoholemia y drogas, arrojando resultado positivo en sustancias estupefacientes, lo que motivó también una denuncia por infracción de la Ley de Seguridad Vial, a la espera de confirmación por laboratorio.

Ambos ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Jerez para la instrucción de diligencias. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Puerto Real.

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Este tipo de actuaciones se enmarca en los controles habituales que las fuerzas de seguridad desarrollan en las principales vías de comunicación de la Bahía de Cádiz, especialmente en la AP-4, un eje estratégico que conecta Sevilla con la costa gaditana y que ha sido escenario en otras ocasiones de intervenciones relacionadas con el narcotráfico.

Según el artículo 368 del Código Penal, los hechos podrían conllevar penas de prisión de entre tres y seis años para los implicados.