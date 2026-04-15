Finaliza la campaña de reforestaciones con una jornada en el Pinar del Trocadero

El Ayuntamiento de Puerto Real ha participado en una jornada de reforestación en el Pinar del Trocadero, organizada por CGT Andalucía, Ceuta y Melilla dentro de la iniciativa ‘Una andaluza, un árbol’, y que ha contado con la colaboración de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGADI).

La actividad, desarrollada en una zona afectada por un incendio originado de forma fortuita durante una movilización obrera en defensa de los derechos laborales, ha tenido como objetivo recuperar un espacio natural de gran valor ambiental y simbólico para la localidad.

En la jornada han tomado parte personal del área municipal de Jardinería, integrantes de CGT y FEGADI y vecinos y vecinas que se sumaron a la plantación de sotobosque mediterráneo con especies autóctonas como pinos, sabinas, mirtos, acebuches, retamas y lentiscos.

Con esta actuación se pone fin a la programación de reforestaciones impulsada por el Ayuntamiento de Puerto Real durante los últimos meses —que se retomarán nuevamente en otoño—, en la que se han triplicado las plantaciones respecto a años anteriores. Este calendario de actuaciones ha consolidado una estrategia municipal de protección del patrimonio verde y recuperación de los pinares de la Villa, reforzada con la puesta en marcha del Plan contra Incendios y el Plan contra el Cambio Climático.

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La mejora y mantenimiento de estas zonas naturales también forma parte del nuevo Encargo de Infraestructura Verde aprobado por el equipo de gobierno el pasado mes de enero, que ha pasado de un presupuesto de 852.462 euros a 2,1 millones de euros, e incluye la conservación integral de los pinares y demás espacios verdes municipales.

Además de su vertiente ambiental, estas acciones persiguen fomentar la participación ciudadana y la educación medioambiental, promoviendo el respeto por el entorno natural de Puerto Real y su papel como filtro de micropartículas y generador de oxígeno limpio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real