Puerto Real avanza en su nuevo Plan de Inclusión y Convivencia 2025-2028

La Casa Consistorial ha acogido este jueves una nueva reunión de la plataforma Puerto Real Solidaria, centrada en la actualización del Plan de Inclusión y Convivencia del municipio, que abarcará el periodo 2025-2028. El encuentro ha reunido a representantes de entidades sociales, técnicos municipales y ciudadanía implicada en la mejora de la cohesión social del municipio.

Durante la sesión se han valorado diversas actuaciones que podrían formar parte del nuevo Plan, así como los criterios de evaluación que permitirán medir su impacto y cumplimiento. Una de las acciones, que ya se ha puesto en marcha, es la formación sobre nociones básicas de salud como la celebrada el miércoles 5 de noviembre en el Rosa Butler con una magnífica acogida.

Aunque se han logrado avances significativos, el trabajo continúa, y está prevista una nueva reunión a finales de mes para cerrar los aspectos pendientes.

La concejala de Cooperación, Solidaridad y Voluntariado, Lorena Díaz, ha destacado la importancia de este proceso participativo, “estamos construyendo un plan que nace del diálogo y la colaboración entre los y las agentes sociales. Queremos que Puerto Real sea un municipio más justo, inclusivo y solidario, y para ello necesitamos escuchar todas las voces”.

Díaz también subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las políticas sociales, “este Plan no es solo un documento, es una hoja de ruta que marcará nuestras prioridades en materia de inclusión y convivencia durante los próximos años. Queremos que cada actuación tenga un impacto real en la vida de las personas”.

A finales de noviembre hay prevista una nueva reunión para seguir trabajando en el documento definitivo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real