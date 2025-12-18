El Cartero Real visitará este sábado el Club Social Marina de la Bahía con una motorada y una recogida solidaria de juguetes

El Club Social Marina de la Bahía celebrará este sábado una jornada navideña dirigida a las familias del entorno, con la visita del Cartero Real, que llegará a las instalaciones del Club acompañado de una motorada, en un acto pensado para fomentar la convivencia vecinal y el ambiente festivo propio de estas fechas.

Durante la actividad, los niños y niñas podrán entregar sus cartas al Cartero Real, quien las hará llegar a Sus Majestades los Reyes Magos, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad.

Asimismo, se desarrollará el Concurso de Postales ‘Felices Fiestas’, invitando a los participantes a presentar sus propias felicitaciones navideñas. La postal seleccionada será utilizada como felicitación oficial de Navidad del Club Social Marina de la Bahía, promoviendo la creatividad infantil y la participación familiar.

La jornada contará además con una recogida solidaria de juguetes nuevos, organizada en colaboración con la Asociación Sonrisas que Mueven el Mundo, entidad social de Puerto Real comprometida con la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad. Los juguetes recogidos serán destinados a niños y niñas de familias con especiales dificultades, con el objetivo de que ningún menor quede sin regalo durante las fiestas navideñas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades navideñas del Club Social Marina de la Bahía, orientado a reforzar los valores de solidaridad, participación comunitaria y apoyo a las familias, así como a dinamizar la vida social del barrio.

