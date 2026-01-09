Estero Natural recibirá el Premio de Promoción Turística Villa de Puerto Real 2025 por su apuesta por el turismo sostenible

El Ayuntamiento de Puerto Real otorgará el Premio de Promoción Turística Villa de Puerto Real 2025 a Estero Natural, una iniciativa local impulsada por Salvador Algarín que combina tradición, sostenibilidad y divulgación ambiental en la Salina de Belén, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

La entrega del galardón se celebrará el jueves 15 de enero de 2026, a las 12:00 horas, durante una jornada de puertas abiertas con aforo limitado, en la que se mostrará el entorno, el trabajo que se realiza en el estero y las diferentes especies que habitan en él. Las personas interesadas podrán unirse al grupo a las 11:30 horas en el aparcamiento del Punto Limpio de Casines, desde donde se desplazarán en sus propios vehículos hasta el estero.

Estero Natural nació en Puerto Real como una empresa familiar dedicada a la acuicultura extensiva, aprovechando los recursos naturales de los caños del estero. En sus instalaciones se crían especies autóctonas como el ostión, el camarón o el pescado de estero, manteniendo un sistema de producción sostenible con el entorno.

Además de su actividad productiva, la empresa desarrolla una oferta de visitas guiadas que permite conocer de cerca el funcionamiento de los esteros, las artes tradicionales de pesca y la riqueza medioambiental del Parque Natural Bahía de Cádiz. Las rutas concluyen con degustaciones de productos locales, reforzando su valor como propuesta de turismo sostenible y de cercanía.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real