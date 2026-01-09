10.4 C
Puerto Real recibe 133.800 € para contratar a doce jóvenes desempleados dentro del Programa Activa-T Joven

El Ayuntamiento de Puerto Real ha sido beneficiario de una subvención de 133.800 euros destinada a la contratación de personas jóvenes desempleadas, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo, con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Activa-T Joven, impulsado por la Junta de Andalucía para fomentar la empleabilidad juvenil y ofrecer oportunidades laborales en el ámbito local.

El teniente de alcaldesa delegado de Recursos Humanos, Antonio Romero, ha informado que, gracias a esta ayuda, se contratará a 12 personas por un periodo de seis meses a jornada completa. Los perfiles profesionales previstos son:

  • 3 recepcionistas/telefonistas.
  • 2 técnicos/as de integración social.
  • 2 peones de obras públicas.
  • 2 empleados/as administrativos de archivo o biblioteca.
  • 2 guías de turismo.
  • 1 diseñador/a gráfico.

En todos los casos, el nivel de estudios requerido será Formación Profesional de Grado Superior o titulación equivalente, acorde con las categorías profesionales a cubrir.

La incorporación se realizará de forma escalonada, en función de las necesidades de cada servicio municipal. Romero ha destacado la importancia de este programa indicando que «Activa-T Joven es una oportunidad para que nuestros jóvenes accedan a un empleo digno y adquieran experiencia profesional en diferentes áreas. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para generar oportunidades y reducir el desempleo juvenil en Puerto Real».

El concejal ha subrayado que estas contrataciones no solo benefician a los jóvenes, sino que también contribuyen a mejorar los servicios municipales, «con esta iniciativa reforzamos áreas clave como atención ciudadana, turismo, integración social y mantenimiento urbano, lo que repercute directamente en la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos».

Cómo optar al programa:

  • Mantén tu inscripción vigente en el SAE y en el Sistema de Garantía Juvenil.
  • El Ayuntamiento de Puerto Real presentará una oferta pública en el SAE, indicando perfiles y número de plazas.
  • El SAE preseleccionará a varias personas por cada puesto disponible.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

