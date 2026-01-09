El PSOE Puerto Real critica «la nueva prórroga presupuestaria» y denuncia «la falta de rumbo» del gobierno local

El PSOE de Puerto Real ha «lamentado» que el año 2026 arranque, «una vez más, con la prórroga de los presupuestos municipales aprobados en la anterior legislatura socialista, una situación que evidencia la incapacidad del actual gobierno local para dotar al municipio de unas nuevas cuentas acordes a las necesidades presentes y futuras de la ciudad».

«Que en 2026 sigan vigentes los presupuestos que dejó aprobados el PSOE no es casualidad: eran y siguen siendo unas buenas cuentas, equilibradas y pensadas para mejorar la vida de la gente. Lo verdaderamente preocupante es que Aurora Salvador y su equipo de la Confluencia de Izquierdas no hayan sido capaces, en casi tres años, de presentar un solo proyecto presupuestario propio, lo que demuestra una alarmante falta de programa, de rumbo y de proyecto para Puerto Real», afirma Carlos Salguero.

«Desde el PSOE exigimos que se presenten ya unos presupuestos esta legislatura, que los manden al Ministerio y luego lo traigan a votación al Pleno Municipal. Los socialistas, como en muchas otras ocasiones, hemos tendido nuestra mano, negociando y aportando propuestas para que se puedan aprobar», ya que, recuerdan que «los presupuestos de un ayuntamiento no son un mero trámite administrativo, sino el principal instrumento político de cualquier gobierno. En un municipio como Puerto Real, no contar con unas cuentas actualizadas supone paralizar inversiones, limitar la capacidad de respuesta a nuevas necesidades sociales, frenar el desarrollo económico y condenar a la ciudad a una gestión inercial, sin ambición ni planificación de futuro».

«Entramos en el último año completo de este mandato y la Confluencia mantiene a Puerto Real en un auténtico coma profundo. Si tuvieran el más mínimo interés por el conjunto de la sociedad puertorrealeña, ya estarían trabajando desde enero de 2026 en los presupuestos de 2027. Aunque fuera únicamente por el postureo que les caracteriza de cara a unas elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina, deberían demostrar que existe voluntad política, porque las cuentas municipales son el mapa que marca qué políticas se quieren hacer y hacia dónde se quiere llevar a la ciudad», finalizó Salguero.

