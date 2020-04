“Enfadada, cabreada, indignada”, eran las palabras de la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, tras enterarse de las cifras de enfermos por COVID-19 hasta la fecha en nuestra localidad por los periódicos del Grupo Joly, donde la Junta de Andalucía filtró los datos discriminando también al resto de medios, que tuvieron que esperarse al día siguiente para la publicación de los datos oficiales.

“Cuanto menos es ‘sorprendente’ que medios de comunicación hayan podido acceder a los datos antes que nuestro Ayuntamiento y nuestra gente de Puerto Real“, mostraba sorprendida Amaya a través de su cuenta en Facebook.

“46 días de confinamiento, muchas las entrevistas que me han hecho desde los diferentes medios de comunicación en las que me preguntaban por los casos de afectados que había por el COVID-19 en Puerto Real, mi respuesta siempre tenía que ser que no disponíamos de esa información.

Reiteradas han sido las ocasiones en las que hemos solicitado a la Junta de Andalucía esa información, la respuesta siempre ha sido el silencio, el ignorarnos, el ocultarle a Puerto Real cual era la situación por la que pasaba nuestro pueblo en unos momentos tan delicados de esta crisis sanitaria”, insistía la Alcaldesa.

“Pero se ha ignorado a Puerto Real, porque otros municipios si han tenido esa información”, se quejaba la Regidora, que fue una de las muchos Alcaldes y Alcaldesas que envió una carta a la Junta de Andalucía dirigida a su presidente, Juan Manuel Moreno, para conocer los datos de nuestra localidad.

“Nunca se pueden hacer distinciones por los colores politicos, no es cuestión de partidos, es cuestión de lealtad institucional y la Junta carece de ella de manera descarada, ahora más que nunca es cuando se debe demostrar porque es necesaria la política para la gente, no para el beneficio particular”, finalizó.

