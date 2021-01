“Elena Amaya abandonó a los puertorrealeños en la pandemia”, según el PP

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real, acompañado de Alfonso Candón, Parlamentario Andaluz y Carmen Sánchez, Portavoz del PP en Cádiz, acudieron a los aledaños de la Sala de Barrio del Río San Pedro para realizar el balance del 2020 en nuestra localidad.

“El año 2020, se recordará por la pandemia, nadie la esperaba ni sabía sus repercusiones, pero lo que sí necesitaba y exigía la ciudadanía era liderazgo, y eso ha faltado en Puerto Real. Eso no cuesta dinero, sino simplemente voluntad y valor”, comenzó expresando Fernández ante los medios.

“En la política como servicio público no todo son fotografías y encuestas, es mucho más. Es alguna vez dar, simplemente, la cara, para dar seguridad a los vecinos de que no están solos de que no van a la deriva, y aquí en Puerto Real todos hemos estado huérfanos. El año que refleja ‘el paradigma de cómo no se tiene que dirigir una ciudad’ hemos estado demasiado tiempo con el Ayuntamiento prácticamente cerrado. La Alcaldesa legítimamente en su casa o donde haya querido estar, pero nuestra ciudad necesitaba su liderazgo en estos momentos tan duros, con miedo y necesidades sociales de muchas personas. El Ayuntamiento siguió funcionando gracias al personal público que tiene, pero faltaba la dirección y el liderazgo político más que nunca en estos momentos repito inesperados e imprevisibles, duros y graves”, indica.

“La Alcaldesa y su Equipo de Gobierno han dado la impresión de más miedo que la propia ciudadanía. La gestión ordinaria de este año ha sido indolente, no se ha mejorado la limpieza, no se han mejorado los jardines, no se ha cuidado el patrimonio de la ciudad, no se ha propiciado e incitado la actividad económica. Los proyectos EDUSI van muy retrasados, y a ver si terminamos perdiéndolos. En cuanto a Servicios Sociales, creemos que hace falta una evaluación de las políticas sociales que se llevan a cabo. En cuanto a medio ambiente, criticamos que el equipo de gobierno ha llegado tarde a elaborar un Plan de Adaptación al Cambio Climático. En cuanto a empleo, se nos hunde Navantia, se nos hunde Airbus y seguimos perdiendo empleo. En cuanto al deporte seguimos cerrando los pabellones y de la construcción de un nuevo campo de fútbol más mentiras, mucho autobombo y pocas medidas”, prosigue.

Para Fernández, merece “un capítulo aparte, el abandono que sufre el Real Carenero, para el que son incapaces de buscar una solución a su deterioro”. Por todo ello acusan “al gobierno municipal de no realizar una apuesta fuerte por la cultura, simplemente se ha dejado pasar un mes tras otro, no se ha planificado, así ha acabado el año 2020, no sabemos cuáles eran los objetivos del equipo de gobierno, con lo cual no podemos valorar ni siquiera si se han conseguido alguno. Lo más grave políticamente hablando en nuestro Ayuntamiento de este año, es que tememos que prosiga en este año igual, un año que necesitamos que sea de revulsivo para nuestra ciudad”.

La crisis del bipartito y la subida del IBI

Otra de las críticas que lanzó Fernández fue la imagen de “desunión del Equipo de Gobierno, como se demostró cuando llevaron a Pleno del Ayuntamiento la subida del IBI. AxSí se fue del mismo y el PSOE retiro ese punto del orden día. Una demostración de la falta de unión del Equipo de Gobierno, dado que una propuesta presentada por la alcaldesa, no estaba negociada y acordada previamente. La segunda parte de este sainete, fue cuando se llevó de nuevo a pleno la misma subida del IBI, y entonces si fue votado por AxSí, y todavía nos gustaría saber porque, está claro que hubo un acuerdo sin transparencia no sabemos si fueron por razones económicas, políticas o por algún cambalache, la falta de trasparencia deja libre la imaginación de cualquier ciudadano”, recuerda.

“En estos momentos de crisis económica, una subida de la presión fiscal es algo totalmente inapropiado, y va en sentido contrario de lo que están haciendo la inmensa mayoría de los ayuntamientos dando incluso nuevos beneficios fiscales. El IBI y todo el proceso de este tema, es un ejemplo del fracaso de la gestión, igual que pasa por carecer de unos presupuestos, un año más, demostrando la incapacidad de buscar soluciones a los problemas económicos heredados de nuestro ayuntamiento. Por ello, pedí la dimisión de nuestra Alcaldesa“, comenta.

Por último, Fernández pide al Equipo de Gobierno de cara a este 2021, “un esfuerzo en la gestión ordinaria, y la transparencia. Un plan reforzado de asuntos sociales para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, y un mayor diálogo con todas las administraciones públicas para conseguir proyectos para Puerto Real. Finalizó, pidiendo perdón por todos aquellos que se hayan sentido lastimados o heridos por mí, no es esa mi intención, sólo trato de realizar una labor por el bien común de Puerto Real”.

FUENTE: PP Puerto Real

