El Presidente de la Agrupación Local del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido valorar la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles por parte del Gobierno local de PSOE y Andalucía Por Sí en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real del pasado viernes.

“La postura que tengo y mantengo es la no subida de impuestos municipales en estos momentos de grave crisis. Nuestro razonamiento es sencillo, lógico y claro. En unos momentos donde la crisis de la pandemia, crisis sanitaria, ha generado una grave crisis económica imprevista, que no sabemos ahora hasta donde llega en su gravedad ni hasta cuándo durará, perturbando a sectores económicos diversos, algunos muy importantes, no se debe echar más leña a este fuego. En nuestra localidad y en toda nuestra comarca de la Bahía de Cádiz, cuando hay alarmas en sectores estratégicos como la industria aeronáutica o el sector servicios, aumentar la presión fiscal es hacer crecer la pobreza. Cualquier estudio que se está publicando estos días indica que se tardará varios años en alcanzar un crecimiento de empleo que llegue a los anteriores a la pandemia, o que se puede llegar a un millón más de pobres”, señaló Fernández en nota de prensa.

“La Señora Elena Amaya presentó en su programa electoral en la elecciones municipales de 2015, donde fue candidata, una propuesta donde decía:

“HACIENDA MUNICIPAL Y PERSONAL

Una de nuestras medidas prioritarias será nuestro compromiso con una Gestión Responsable y Racional del dinero público, por lo que eliminaremos los cargos de confianza y asesores.

Realizaremos una política de reducción de impuestos locales y aplicaremos bonificaciones especiales a las familias de rentas bajas o en riesgo de exclusión social.”

El programa electoral en la elecciones municipales de 2019 con que se presentó cambió, ya que quizás se veía con posibilidades de ser alcaldesa. Así, en el apartado 5 “HACIENDA PUBLICA: EL PUERTO REAL DE LA TRANSPARENCIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL BUEN GOBIERNO”, ya no habla de impuestos, ya no los baja y tampoco que los vaya a subir, pero eso sí, habla mucho del buen gobierno -plan de ahorro, austeridad, optimización de recursos, presupuestos anuales, etc.- que no se sabe dónde están. Se puede apreciar que de sus programas electorales nada de nada, al cajón del olvido. Se puede comprobar en internet por cualquier interesado”, incide el Presidente de los Populares Puertorrealeños.

“La Señora Alcaldesa está dirigiendo el gobierno de Puerto Real de espalda al pueblo, de forma totalmente personalista, quiere tomar medidas y no realiza, ni se molesta, en realizar la labor de pedagogía política de explicar las razones por las que las toma”, comenta.

Vicente Fernández aclaró que “Doña Elena Amaya, al no cumplir con sus programas, que ella denomino CONTRATO CON LA CIUDADANÍA, está cometiendo un fraude político con los ciudadanos, y cuando toma medidas, claramente contrarías a los ciudadanos, al pueblo de Puerto Real, como es la subida del IBI, es poner un palo en las ruedas de la economía de los vecinos y vecinas, de las economías familiares. ¿Valoró a cuántas familias esta subida les impide consumir algo necesario, restringir sus vidas en tiempos tan difíciles como las que estamos viviendo? Sin embargo, cuánto pagarán de más los “ricos” en total, a ellos no les perjudicará. Conclusión: al final carga fiscalmente y aprieta a familias, sobre todo de la llamada clase media, por ejemplo pensionistas, que a lo largo de su vida han conseguido comprarse una casa para ellos, no para negocio ni para especular, sino para vivir y para dejarla en herencia a sus hijos, ilusión de muchos padres”.

Vicente Fernández determinó que “en un país democrático de la Unión Europea, en nuestro entorno, la Señora Amaya dimitiría, no tiene otro camino. Por su fraude político al electorado, por no haber buscado vías distintas para ahorrar en vez de aumentar la presión fiscal, por su falta de gestión que es incapaz de consensuar su propuesta con otros grupos políticos, ni con el que gobierna, teniéndolo que retirar en el propio pleno y ahora lo ha traído por segunda vez. Permítame una pregunta Señora Amaya ¿a cambio de qué Andalucía por Si ha cambiado su sentido de voto? Es decir, de estar en contra a estar a favor. Creo que es una cosa que debería saberse, por la trasparencia que usted esgrimía en campaña”.

Vicente Fernández concluyó diciendo “Señora Amaya, dimita ya, y de paso algún que otro miembro de su grupo político. Por el bien de Puerto Real, no quiero que usted acabe como acabó una alcaldesa anterior a usted”.

FUENTE: PP Puerto Real

