Andalucistas-Pueblo Andaluz sitúa a Alfredo Fernández al frente de su candidatura por Cádiz

La coalición Andalucistas – Pueblo Andaluz ha designado a Alfredo Fernández Escolar como cabeza de lista en la provincia de Cádiz, apostando por un perfil joven, municipalista y profundamente vinculado a la realidad cotidiana de una de las provincias con más potencial de Andalucía, pero también con algunos de sus desequilibrios más persistentes.

Con 31 años, Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing, comercial de profesión, militante de Andalucía Por Sí – Andalucistas y actual concejal portavoz en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández representará a la coalición andalucista en una provincia donde el debate sobre el empleo, la vivienda, la sanidad o las comunicaciones sigue marcando el día a día de miles de familias.

Desde la coalición destacan que su candidatura responde a una idea clara: hacer política desde el territorio, desde el conocimiento directo de los problemas y desde una visión útil del andalucismo, alejada de la retórica y centrada en ofrecer respuestas concretas a la ciudadanía.

Christopher Rivas, candidato de la coalición a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha subrayado que «Cádiz necesita más voz propia y menos resignación», y ha defendido que Alfredo Fernández «representa una nueva generación de andalucistas comprometidos con su tierra, con sensibilidad social y con una forma de hacer política cercana, honesta y pegada a la calle».

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Una provincia con demasiadas asignaturas pendientes

Desde Andalucistas – Pueblo Andaluz consideran que Cádiz arrastra problemas estructurales que no han sido afrontados, a pesar de ser una provincia con una posición estratégica, un enorme valor productivo, una identidad muy marcada y una gran capacidad de desarrollo.

Uno de los principales desafíos sigue siendo el desempleo, que golpea de forma especialmente dura a numerosos municipios gaditanos y condiciona el futuro de miles de jóvenes y familias enteras. No se puede hablar del futuro de Cádiz sin hablar de empleo digno, de industria, de oportunidades reales y de una planificación territorial que permita fijar población y generar actividad económica estable.

Junto a ello, la coalición pone también el foco en un problema cada vez más visible: el acceso a la vivienda, especialmente en puntos como Cádiz capital o zonas altamente tensionadas por la presión turística, donde muchos vecinos encuentran cada vez más dificultades para vivir en sus propios barrios o emanciparse en condiciones razonables.

Desde Andalucistas advierten de que la turistificación descontrolada y el abuso de los precios del mercado residencial están generando un desequilibrio social preocupante, y apuestan por políticas que permitan compatibilizar el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda, la protección del tejido vecinal y el mantenimiento de la identidad local.

Turismo, comunicaciones y cohesión territorial

Los andalucistas defienden igualmente que Cádiz necesita una visión más cohesionada de provincia, superando la desconexión funcional que a menudo existe entre algunas de sus principales áreas tractoras: la Bahía de Cádiz, el entorno de Jerez y el Campo de Gibraltar.

A juicio de la formación, la falta de mejores comunicaciones internas y de una planificación más integrada limita las posibilidades de crecimiento de la provincia y dificulta la creación de sinergias económicas, laborales y logísticas entre comarcas que deberían estar mucho mejor articuladas entre sí.

También en materia turística, la coalición apuesta por un modelo más equilibrado, sostenible y respetuoso con la identidad de cada municipio, capaz de generar riqueza y empleo, pero sin expulsar a la población local ni deteriorar el patrimonio urbano, social y cultural de la provincia.

Sanidad, asistencia e identidad

Otro de los ejes que la coalición considera prioritarios para Cádiz es la mejora de la sanidad pública y de los recursos asistenciales, especialmente en aquellas zonas donde los tiempos de espera, la falta de especialistas o la presión sobre los servicios públicos forman parte ya de la preocupación habitual de la ciudadanía.

Desde la candidatura andalucista sostienen que la defensa de lo público no puede quedarse en un eslogan, y que Cádiz necesita una atención sanitaria y asistencial más fuerte, más cercana y mejor dimensionada a las necesidades reales de su población.

Junto a ello, la coalición subraya que Cádiz es una provincia con una identidad poderosa, singular y profundamente andaluza, y que proteger esa identidad también forma parte de una forma útil de hacer política.

Una candidatura con arraigo y mirada social

La candidatura de Alfredo Fernández representa una forma distinta de estar en política: con cercanía, con responsabilidad, con los pies en la tierra y con voluntad de servir a la gente.

Con esta designación, Andalucistas – Pueblo Andaluz continúa consolidando su presencia electoral en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de ofrecer una candidatura útil, con arraigo territorial y comprometida con la defensa de Andalucía desde Andalucía.

FUENTE: Andalucistas – Pueblo Andaluz