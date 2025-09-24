El Puente de la Constitución de 1812 cumple 10 años conectando Puerto Real y Cádiz

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible celebra hoy el décimo aniversario del Puente de la Constitución de 1812, una de las obras de ingeniería más emblemáticas de España y un referente internacional en el diseño de puentes.

Inaugurado el 24 de septiembre de 2015, el conocido como “Puente de la Pepa” marcó un antes y un después en la historia reciente de Cádiz. Una década más tarde, no es solo una infraestructura vial, sino también un símbolo de modernización, innovación técnica y conexión social, que ha cambiado la forma de acceder y moverse por la Bahía gaditana.

Una infraestructura que redefinió la movilidad en Cádiz

La puesta en servicio de esta infraestructura supuso un nuevo acceso directo a la capital y alivió la congestión del puente José León de Carranza. Según destaca el Ministerio en su nota de prensa, el puente permitió “mejorar los tiempos de desplazamiento, evitar el paso de tráfico pesado por el centro urbano y reforzar la comunicación con Puerto Real, la autovía del Sur y el resto de Andalucía”.

El Puente de la Constitución de 1812 cuenta con una longitud total de 5 kilómetros, de los que más de 3 km discurren sobre la Bahía. Conecta el barrio del Río San Pedro en Puerto Real con la barriada de La Paz en Cádiz y dispone de dos carriles por sentido más una plataforma central reservada al transporte colectivo.

Su tramo atirantado, de 1.180 metros, posee una luz principal de 540 metros, la mayor de España, sostenida por pilonos de 185 metros de altura. A ello se suma un gálibo vertical de 69 metros, lo que permite el paso de buques de gran calado, y un tramo desmontable de 150 metros, el más largo del mundo en este tipo de estructuras.

Hitos únicos en la ingeniería mundial

El “Puente de la Pepa” ostenta cifras que lo sitúan entre las grandes referencias internacionales. Es el puente con mayor luz entre pilonos de España y el tercero de Europa en su tipología, tras el Puente de Normandía (Francia) y el de Rion-Antirion (Grecia). Además, con su altura libre sobre el agua se convierte en el segundo puente marítimo del mundo, solo superado por el Verrazzano-Narrows de Nueva York y por delante del Golden Gate de San Francisco.

El proyecto, redactado por el prestigioso ingeniero Javier Manterola, combinó eficiencia técnica y elegancia estética, consolidando su reputación como uno de los grandes maestros europeos de la ingeniería contemporánea.

Una obra de gran complejidad técnica

La construcción del puente se prolongó durante casi ocho años, con un presupuesto total de 454 millones de euros. Este extenso plazo reflejó la magnitud de los retos técnicos, entre ellos, la necesidad de respetar el ecosistema protegido de la Bahía de Cádiz, garantizar la integración paisajística y diseñar una cimentación capaz de resistir condiciones marinas extremas.

El proyecto requirió más de 100.000 m³ de hormigón y 70.000 toneladas de acero, junto con el diseño de encofrados especiales para asegurar la resistencia frente al viento y la corrosión marina.

Recientemente, el Ministerio ha licitado un contrato de 22,9 millones de euros destinado a la conservación y explotación de esta infraestructura, garantizando su óptimo funcionamiento para las próximas décadas.

Un impacto que va más allá de la movilidad

La apertura del Puente de la Constitución de 1812 ha supuesto una transformación social, urbana y económica para Cádiz. Ha reducido tiempos de viaje, equilibrado el tráfico en la Bahía y reforzado la conexión con el área metropolitana. Además, el puente se ha convertido en un emblema turístico y de identidad local, un referente visual que forma parte del paisaje gaditano y del orgullo ciudadano.

Tras diez años de servicio, el puente ha demostrado que la apuesta técnica y económica fue un acierto, ya que su impacto va más allá de la movilidad: ha cambiado la forma de vivir y desplazarse en la Bahía de Cádiz, consolidándose como uno de los grandes logros de la ingeniería española del siglo XXI.